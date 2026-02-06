Miały wyłudzić 2 mln złotych dotacji. Trzy kobiety usłyszały ponad 200 zarzutów Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Ta sprawa wymagała skrupulatnej analizy materiału dowodowego i przesłuchania prawie 700 osób, a dotyczyła podejrzenia wyłudzenia w latach 2019-2021 co najmniej 2 milionów złotych dotacji oświatowej na szkodę Urzędu Miasta w Olsztynie. Jej wyjaśnieniem zajęli się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z Wydziału dw. z Korupcją oraz prowadzący śledztwo prokurator z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. W wyniku tej pracy ponad 200 zarzutów usłyszały trzy kobiety w wieku 27, 30 i 42 lat. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo dotyczące oszustw przy pozyskiwaniu dotacji oświatowych zostało wszczęte przez olsztyńską prokuraturę w 2022 roku. Od początku zaangażowani w nią byli policjanci z Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Inicjujące śledztwo podjęte czynności operacyjne ujawniły mechanizm wyłudzania środków publicznych przez olsztyńskie niepubliczne placówki oświatowe, poprzez składanie dokumentacji zawierającej nieprawdziwe dane o liczbie słuchaczy uczestniczących w zajęciach w tych placówkach. Drobiazgowa praca policjantów oraz prokuratury pozwoliła ustalić szczegóły tego przestępczego procederu i jego uczestniczki.

Ustalone zostały trzy kobiety - 27 i 42-latka z województwa mazowieckiego oraz 30-latka z województwa warmińsko-mazurskiego. 30-latka była dyrektorką, a pozostałe właścicielkami niepublicznych placówek oświatowych. Kobiety chcąc wyłudzić dotacje z Urzędu Miasta w Olsztynie podawały fałszywe dane dotyczące liczby uczniów faktycznie uczęszczających na zajęcia w szkołach. Wykazały przy tym m.in. osoby przebywające za granicą, które zakończyły już naukę lub osoby zmarłe. Warunkiem przyznania dotacji było wskazanie, że słuchacze uczestniczyli w co najmniej połowie zajęć.

W tej sprawie przesłuchano prawie 700 osób, które w zdecydowanej większości nie potwierdziły udziału w zajęciach. Według śledczych w ten sposób wyłudzono dotacje oświatowe na kwotę co najmniej 2 milionów złotych.

W środę, 04.02.2026 r., policjanci z Wydziału dw. z Korupcją KWP w Olsztynie na terenie województwa mazowieckiego zatrzymali 27-latkę. Jej dwie starsze wspólniczki już wcześniej trafiły przed oblicze prokuratora.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego trzem kobietom przedstawiono łącznie 212 zarzutów. Dotyczyły one popełnienia przestępstw oszustwa, wyłudzenia środków czy poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Zarzuty dotyczą lat 2019-2021. Zebrane dowody dały podstawy do przyjęcia, że kobiety uczyniły sobie z przestępczego procederu stałe źródło dochodów. Decyzją prokuratora 27- i 42-latka zostały objęte policyjnym dozorem w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

Wszystkim trzem kobietom za samo przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Olsztynie /aw)