Policjant uchronił seniorkę przed oszustami, była o krok od utraty 50 tys. zł Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Przy automacie do zakupu kryptowalut stała seniorka i rozmawiała przez telefon. Widać było, że próbuje wykonać transakcję i ma kopertę z dużą ilością gotówki. Zachowywała się nerwowo, unikała kontaktu, i tłumaczyła się pośpiechem. Dopiero gdy wyszła z pomieszczenia policjant uświadomił jej, że padła ofiarą naciągaczy.

Policjant z białostockiego oddziału prewencji, w czasie wolnym od służby, zauważył w pomieszczeniu z automatem do zakupu kryptowalut około 70-letnią kobietę. Rozmawiała przez telefon i próbowała dokonać transakcji. Obok niej znajdowała się koperta z dużą polskiej gotówki. Przed wejściem do pomieszczenia stał również mężczyzna, mówił, że czeka w kolejce, jednak zachowanie kobiety wydaje mu się niepokojące. Mimo pukania w szybę kobieta nie reagowała. Dopiero po kolejnej próbie, seniorka odpowiedziała, że za chwilę wyjdzie. Przez cały czas trzymała telefon przy uchu i sprawiała wrażenie instruowanej przez rozmówcę. W trakcie rozmowy wielokrotnie zerkała na telefon, na którym widoczny był kod QR. To właśnie ten kod próbowała zeskanować w automacie.

Funkcjonariusz o zaistniałej sytuacji poinformował dyżurnego, który wysłał na miejsce patrol. Po wyjściu kobiety z pomieszczenia policjant ostrzegł o licznych przypadkach oszustw i zaczął dopytywać o szczegóły chcąc się upewnić, czy nie padła ich ofiarą. Kobieta początkowo twierdziła, że działa świadomie i nikt jej nie oszukuje. Cały czas unikała kontaktu wzrokowego i ciągle, tłumaczyła się pośpiechem. Dopiero po chwili przyznała, że wpłaciła już 3200 złotych i planowała przekazać łącznie 50 tysięcy złotych. Powiedziała również, że tego samego dnia zaciągnęła kredyt na tę kwotę. W trakcie interwencji zadzwonił do niej mężczyzna, z którym wcześniej rozmawiała. Po usłyszeniu, że kobieta znajduje się w obecności policjantów, się rozłączył. Seniorka przyznała, że to właśnie dla niego kupowała kryptowalutę.

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, szczególnie w sytuacjach związanych z przekazywaniem pieniędzy lub inwestowaniem w kryptowaluty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z rodziną lub skontaktować się z Policją.

(KWP w Białymstoku / kp)