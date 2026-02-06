Nowa siedziba komendy w Kołobrzegu - podpisano porozumienie Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Wczoraj zostało podpisane porozumienie, które umożliwi rozpoczęcie inwestycji związanej z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Swoje podpisy na tym ważnym dokumencie złożyli Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Szymon Sędzik, Wicewojewoda Zachodniopomorski Bartosz Brożyński, Starosta Kołobrzeski Mirosław Tessikowski oraz Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska.

Nowa siedziba będzie istotnym elementem wpływającym na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy oraz jakości obsługi petentów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Obiekt zostanie zaprojektowany z myślą o dostępności, bezpieczeństwie i komforcie policjantów oraz interesantów.

Nowoczesna siedziba kołobrzeskich policjantów, wybudowana od podstaw, spełni współczesne wymagania techniczne i organizacyjne oraz będzie zgodna z obowiązującymi standardami stosowanymi w nowo powstających obiektach naszej formacji.

Realizacja inwestycji będzie miała również pozytywny wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie miasta.