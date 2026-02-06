Nieodpowiedzialna zabawa z bezpieczeństwem pasażerów Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialności wszystkich uczestników ruchu. Niestety, nie zawsze jest ono traktowane z należytą powagą, co może prowadzić do groźnych i nieprzewidywalnych sytuacji. Przykład takiego zachowania odnotowali funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki w Antoninowie. 54-letni kierujący stracił swoje uprawienia, a o wysokości kary zadecyduje teraz piaseczyński sąd.

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie, wyposażonym w wideorejestrator, zwrócili uwagę na nietypowe i niebezpieczne zachowanie kierującego autobusem linii podmiejskiej. Mężczyzna, prowadząc pojazd, celowo wprowadzał autobus w poślizg, co zostało zarejestrowane przez policjantów.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję i zatrzymali pojazd do kontroli drogowej. Za jego kierownicą siedział 54-letni kierowca, a w autobusie znajdowali się pasażerowie w wieku około 16 lat. W rozmowie z funkcjonariuszami mężczyzna tłumaczył, że chciał zapewnić młodzieży „frajdę” i w ten właśnie sposób postanowił urozmaicić podróż.

Zapomniał jednak, że autobus to pojazd o dużej masie i innej charakterystyce prowadzenia niż samochód osobowy, a każda utrata przyczepności może zakończyć się tragicznie. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do przewrócenia pojazdu, zderzenia z innymi uczestnikami ruchu lub poważnych obrażeń pasażerów.

W związku z rażącym naruszeniem zasad bezpieczeństwa policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, jak również sporządzili dokumentację, która następnie została przekazana do sądu wraz z wnioskiem o ukaranie.

Ta sytuacja choć może nieco humorystyczna, to jednak pokazuje, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa w szczególności na zawodowych kierowcach, którzy odpowiadają nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za innych. Chęć „zabawy” czy popisów za kierownicą nigdy nie może być ważniejsza niż życie i zdrowie pasażerów, ponieważ konsekwencje takich zachowań mogą być dramatyczne.

Pamiętajmy, że droga to nie tor wyścigowy, a kierownica to nie zabawka. Odpowiedzialność zaczyna się od rozsądku, a tego nigdy nie może zabraknąć na drodze.

(KSP /aw)