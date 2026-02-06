Podejrzani o rozbój z użyciem noża, w rękach łódzkich policjantów Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z II Komisariatu Policji w Łodzi, zatrzymali 49-latka oraz jego 31-letnią znajomą - podejrzanych o rozbój. Sprawcy uderzali pokrzywdzonego po całym ciele oraz zaatakowali go nożem po czym skradli z jego mieszkania wartościowe rzeczy. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Mężczyzna został aresztowany na najbliższe trzy miesiące a jego znajoma została objęta policyjnym dozorem z jednoczesnym zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym.

26 stycznia 2026 roku, policjanci z bałuckiego komisariatu otrzymali zgłoszenie o rozboju, do którego doszło przy ulicy Plantowej w Łodzi. Tego dnia pokrzywdzony przebywała w mieszkaniu z 31- letnią znajomą. Podczas spotkania towarzyskiego wspólnie spożywali alkohol. Gdy kobieta wyszła do pobliskiego sklepu wróciła do 49- latka w towarzystwie nieznanego gospodarzowi mężczyzny. Nagle bez powodu został przez nich zaatakowany. Początkowo agresorzy uderzali pokrzywdzonego po całym ciele, a następnie wyciągnęli nóż, którym spowodowali u niego obrażenia na szyi oraz nogach. Gdy właściciel upadł zabrali z jego mieszkania wartościowe przedmioty, m.in. telefon komórkowy, laptopy i aparat fotograficzny o łącznej wartości 2700 złotych po czym odeszli ze skradzionym łupem.

Policjanci pracując nad ustaleniem miejsc przebywania napastników skrupulatnie przejrzeli zapisy monitoringu zarówno tych z pobliskich budynków jak i znajdujących się w jej pobliżu. Dzięki zaangażowaniu stróżów prawa na efekty tych działań nie trzeba było długo czekać. Już 1 lutego 2026 roku, wczesnym rankiem, kryminalni zapukali do drzwi mieszkania w którym przebywała kobieta - została zatrzymana. Chwilę później policjanci zatrzymali jej kompana, który szedł ulicą Plantową. Mężczyzna nie krył zdziwienia, gdy zobaczył stojących przed nim stróżów prawa.

Podejrzani usłyszeli już zarzuty rozboju z użyciem noża. Mężczyzna dodatkowo odpowie za naruszenie czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż 7 dni. Na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej Łódź Bałuty, 49-latek decyzją sądu został aresztowany na najbliższe trzy miesiące. Jego znajoma objęta została policyjnym dozorem z jednoczesnym zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Przestępstwo rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia w polskim prawie zagrożone jest karą do 20 lat pozbawienia wolności.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z II Komisariatu Policji w Łodzi, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź- Bałuty.