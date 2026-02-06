Kupili butle z gazem oraz przywieźli jedzenie i drewno na opał - policjanci z Bronego Sulinowa wsparli samotnego mieszkańca Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, gdzie zgłosił, że zgubił swoje oszczędności i nie ma czym palić w piecu. Na miejsce zgłoszenia udali się policjanci z KP w Bornem Sulinowie. To, co zastali na miejscu, poruszyło ich serca. Wewnątrz panował przenikliwy chłód – mężczyzna od dłuższego czasu nie miał opału, a jego zapas drewna całkowicie się wyczerpał. Temperatura widniejąca na termometrze wskazywała wartość 4°C w pomieszczeniu mieszkalnym seniora.

Senior poinformował mundurowych, że zgubił swoje pieniądze oraz dokumenty, a jego emerytura wynosi 1245 zł. Funkcjonariusze widząc dramatyczną sytuację i wiedząc, że procedura urzędowa może potrwać zbyt długo, postanowili działać natychmiast. Policjanci ustalili, że w domu znajduje się piecyk gazowy, ale butla jest pusta. Mundurowi z własnych środków zakupili nową butlę z gazem. Funkcionariusze dostarczyli butlę na miejsce, podłączyli ją i sprawdzili szczelność instalacji, upewniając się, że senior jest bezpieczny. Dzięki temu już po kilkunastu minutach temperatura w pokoju zaczęła rosnąć. Policjanci następnego dnia w czasie wolnym od służby zorganizowali i dostarczyli drewno, aby mężczyzna mógł samodzielnie ogrzewać mieszkanie przez kolejne dni, a także zrobili zakupy spożywcze oraz przekazali odzież.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie udowodnili, że dewiza “pomagamy i chronimy” znajduje pełne odzwierciedlenie w ich rzeczywistych działaniach.

Ważne! Nie przechodźmy obojętnie obok osób, nad których domami nie unosi się dym z komina, a wiemy, że mieszkają tam osoby starsze. Jeden sygnał przekazany odpowiednim służbom może zapobiec tragedii. Nie bądźmy obojętni na los osób starszych, samotnych czy schorowanych. Czasami jeden telefon pod numer alarmowy 112 może uratować komuś życie.