18 zarzutów za kradzież z włamaniem Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji III w Bytomiu ustalili tożsamość i zatrzymali 29-latkę, która usłyszała 18 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem. 29-latka wykradała kartę bankomatową należącą do seniorki, po czym dokonywała transakcji i wypłat gotówki. Apelujemy zwłaszcza do osób starszych o ostrożność i ograniczone zaufanie do nieznanych osób.

W listopadzie ubiegłego roku w jednym z bytomskich sklepów 29-latka zaoferowała seniorce pomoc przy zakupach. Starsza kobieta przyjęła zaoferowaną pomoc nieznajomej, która zaniosła zakupy do jej mieszkania. Jak się okazało, nie było to bezinteresowne.

Jak wynika z policyjnych ustaleń, 29-latka wykorzystując moment nieuwagi seniorki, kradła należącą do niej kartę bankomatową. Pomagając przy robieniu zakupów, poznała hasło dostępu do karty płatniczej i za jej pomocą dokonywała transakcji i wypłat gotówki. Starsza kobieta nie była świadoma zaistniałego procederu. Dopiero jej wnuk zorientował się, że transakcji bankowych jest za dużo, po czym sprawa została zgłoszona na Policję. 29-latka zdążyła dokonać kilkunastu transakcji, płacąc za zakupy w różnych sklepach i dokonując wypłat bankomatowych.

Policjanci z Komisariatu Policji III w Bytomiu ustalili i zatrzymali 29-letnią bytomiankę. Zatrzymana usłyszała 18 zarzutów, a o jej dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

Użycie karty płatniczej bez zgody właściciela to poważne przestępstwo, za które w polskim prawie grozi nawet do 5 lat więzienia. Dodatkowo każdy przypadek transakcji przy użyciu cudzej karty bez zgody jej właściciela, jest traktowany jako kradzież z włamaniem, za którą grozi kara do 10 lat więzienia.

Apelujemy zwłaszcza do osób starszych o czujność, ostrożność i ograniczone zaufanie do nieznanych nam osób.

Zadbajmy o osoby starsze - pomóżmy swoim bliskim w robieniu zakupów. Podczas płacenia kartą zachowajmy dyskrecję.

Nigdy nie zapisujmy numeru PIN na karcie ani nie udostępniajmy go osobom postronnym.

Przechowujmy pieniądze, dokumenty i klucze w trudno dostępnych miejscach. Najbezpieczniej trzymać je w wewnętrznych kieszeniach odzieży.

Torebki i plecaki trzymajmy zamknięte i blisko siebie. Unikajmy przechowywania wartościowych przedmiotów w tylnej kieszeni spodni.