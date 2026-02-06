Znęcał się nad psem na oczach świadków. Zwierzę zostało odebrane, mężczyzna usłyszał zarzuty Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Komisariatu Policji Wrocław–Krzyki zostali skierowani na interwencję dotyczącą znęcania się nad zwierzęciem. Zgłoszenie wpłynęło dzięki czujnej reakcji świadków, którzy zauważyli, jak mężczyzna wielokrotnie kopał oraz uderzał psa. Świadkowie stanowczo zwrócili uwagę sprawcy, aby ten zaprzestał swojego zachowania, jednak ten nie reagował. Przede wszystkim to świadkowie zareagowali w sposób właściwy, a następnie o całym zdarzeniu poinformowali Policję. 26-latek usłyszał zarzut zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności.

W środę, 4 lutego br., w godzinach wieczornych policjanci z Komisariatu Policji Wrocław - Krzyki zostali skierowani na interwencję dotyczącą mężczyzny, który podczas spaceru z psem kopał go oraz uderzał go rękojeścią smyczy.

Zgłoszenie wpłynęło dzięki czujnej reakcji świadków, którzy zauważyli, jak mężczyzna wielokrotnie kopał oraz uderzał psa. Świadkowie stanowczo zwrócili uwagę sprawcy, aby zaprzestał swojego zachowania, jednak ten nie reagował.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze ustalili, że doszło do realnego zagrożenia zdrowia i życia zwierzęcia. Mężczyzna początkowo zaprzeczał zarzutom, a następnie oświadczył, że w ten sposób „szkolił” swojego psa. Policjanci nie mieli jednak wątpliwości, że jego zachowanie nosiło znamiona znęcania się nad zwierzęciem.

Z uwagi na te okoliczności pies został odebrany właścicielowi i przekazany pod opiekę pracownikom Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Ślazowej we Wrocławiu, gdzie otrzymał niezbędną pomoc.

W toku prowadzonych czynności procesowych 26-latek usłyszał zarzut z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt dotyczący znęcania się nad zwierzętami. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy przemoc wobec zwierząt jest przestępstwem, a szybka reakcja świadków może uratować życie.