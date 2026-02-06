Poszukiwany od 5 lat listem gończym już w areszcie - kolejna realizacja zachodniopomorskich „łowców głów” Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie każdego dnia swojej służby pokazują, że ukrywający się przestępcy nie mogą spać spokojnie. Każdy kto ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości musi mieć świadomość, że zostanie odnaleziony i pociągnięty do odpowiedzialności.

Efekt kolejnej realizacji zachodniopomorskich poszukiwaczy to zatrzymanie na początku lutego Roberta Sz., który próbował ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości w kraju, jak i poza jego granicami od 2021 roku. Robert Sz. poszukiwany był listem gończym w celu odbycia łącznej kary ponad dziesięciu lat pozbawienia wolności za szereg przestępstw, w tym tych najcięższych: udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków odurzających, wymuszenia rozbójnicze oraz przestępstwo korupcyjne.

Zachodniopomorscy ,,łowcy głów” wykonali szereg wnikliwych i pracochłonnych czynności zmierzających do ustalenia miejsca ukrywania się poszukiwanego. Wykonane czynności, dzięki determinacji policjantów, krok po kroku doprowadziły ich po raz kolejny do poszukiwanego. Po weryfikacji kolejnych informacji ustalili, że Robert Sz. ukrywa się w mieszkaniu na terenie Warszawy. W minioną środę, 4 lutego br., funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Szczecinie zatrzymali Roberta Sz. w jednym z warszawskich mieszkań. Poszukiwany był zaskoczony. Robert Sz. najbliższe 10 lat spędzi w zakładzie karnym.