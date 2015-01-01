Policjanci uratowali wychłodzonego i rannego psa Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, podczas środowej służby uratowali psa, który osłabiony i zziębnięty leżał na polu z uszkodzoną tylną łapą. Funkcjonariusze zaopiekowali się czworonogiem, następnie odnaleźli w mediach społecznościowych wpis o zaginionym zwierzaku i przekazali go właścicielowi.

Podczas środowej służby policjanci z wydziału prewencji tomaszowskiej komendy Policji zostali skierowani na interwencję, dotyczącą psa, który leży na polu. Ze zgłoszenia wynikało, że pies potrzebuje pomocy, leży na śniegu i nie może wstać.

Funkcjonariusze odnaleźli czworonoga, który leżał zziębnięty na zaśnieżonym polu, nie mógł wstać i miał uraz tylnej łapy.

Policjanci natychmiast zajęli się zwierzęciem, wzięli go na ręce, okryli go i przez pola przenieśli do radiowozu.

Mundurowi rozpoczęli ustalanie, do kogo należy zwierzę. W mediach społecznościowych odnaleźli ogłoszenie o zaginionym psie, który miał uciec z posesji. Właścicielka czworonoga prosiła o pomoc w jego odnalezieniu. Okazało się, że pies z ogłoszenia, był tym, którego odnaleźli funkcjonariusze.

Mundurowi dotarli do właścicielki i przekazali jej zagubionego czworonoga.