38 zarzutów i ponad 250 000 zł strat – finał sprawy zatrzymania oszusta internetowego Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego lubartowskiej komendy zakończyli śledztwo przeciwko zorganizowanej grupie oszustów internetowych. Prokuratura Rejonowa w Lubartowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu obywatelowi Gruzji. Mężczyzna działając wspólnie z innymi osobami, wyłudzał dane do kont bankowych, a następnie okradał ofiary przy pomocy kodów Blik. Śledczy udowodnili mu popełnienie 38 przestępstw, a straty pokrzywdzonych oszacowano na ponad 250 000 złotych. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Do Sądu Rejonowego w Lubartowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 30-letniemu obywatelowi Gruzji. Jest to finał żmudnego postępowania prowadzonego przez funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie pod nadzorem miejscowej Prokuratury.

Sprawa ma swój początek w lutym 2025 roku, kiedy to podejrzany został zatrzymany przez lubartowskich kryminalnych na terenie Warszawy. Zatrzymanie było efektem szeroko zakrojonych działań operacyjnych wymierzonych w przestępczość gospodarczą i komputerową.

Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżony działał w zorganizowany sposób, wspólnie i w porozumieniu z dwoma innymi obywatelami Gruzji, których tożsamość również została ustalona w toku postępowania. Przestępczy proceder polegał na wystawianiu w Internecie – na popularnych portalach ogłoszeniowych – fałszywych ofert sprzedaży towarów.

Schemat działania sprawców był powtarzalny. Po nawiązaniu kontaktu z zainteresowanym kupnem (zazwyczaj poprzez komunikatory internetowe), przesyłali oni ofiarom spreparowane linki. Miały one rzekomo służyć do opłacenia przesyłki lub potwierdzenia zamówienia. W rzeczywistości odsyłały do tzw. stron nakładek, łudząco przypominających witryny bankowości elektronicznej.

Niczego nieświadomi pokrzywdzeni, wpisując tam swoje dane, przekazywali oszustom loginy i hasła do swoich kont. Następnie sprawcy błyskawicznie generowali kody BLIK i dokonywali wypłat gotówki w bankomatach. Transakcje te realizowane były głównie na terenie Warszawy oraz w innych miejscowościach województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 30-latkowi łącznie 38 zarzutów oszustwa komputerowego. Łączna suma strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone wyniosła ponad 250 tysięcy złotych.

Teraz o dalszym losie oskarżonego zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Po raz kolejny apelujemy o ostrożność. Sprzedając lub kupując w sieci, pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

Nigdy nie klikaj w linki przesyłane przez nieznajomych w wiadomościach prywatnych, które sugerują konieczność płatności lub odbioru środków;

Adresy stron bankowych wpisuj ręcznie lub korzystaj z oficjalnych aplikacji;

Jeśli ktoś prosi Cię o kod BLIK lub dane karty płatniczej w nietypowy sposób – przerwij transakcję.