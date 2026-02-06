Zatrzymali 40-latka podejrzanego o znęcanie się nad partnerką i posiadanie narkotyków Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji I w Opolu prowadzą sprawę znęcania się przez 40-latka nad swoją partnerką. Mężczyzna został zatrzymany po interwencji domowej. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli środki odurzające - klefedron i marihuanę. Teraz podejrzany odpowie za znęcanie się i posiadanie środków odurzających. Na czas trwającego postępowania mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, nakazem opuszczenia mieszkania oraz zakazem kontaktowania się z pokrzywdzoną. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Pod koniec stycznia br. policjanci z Komisariatu Policji I w Opolu interweniowali w jednym z mieszkań na terenie miasta w związku ze zgłoszeniem dotyczącym awantury domowej. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że 40-letni mieszkaniec Opola od września 2025 roku do dnia interwencji miał znęcać się fizycznie i psychicznie nad swoją partnerką.

Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna wszczynał awantury domowe, podczas których stosował wobec kobiety przemoc fizyczną. Był agresywny, szarpał partnerką, popychał ją, dusił oraz wielokrotnie dopuszczał się rękoczynów. Ponadto zamykał partnerkę w miejscu zamieszkania na klucz oraz uniemożliwiał jej samodzielne opuszczanie lokalu. Poza fizyczną przemocą mężczyzna znęcał się również psychicznie. Wielokrotnie wyzywał partnerkę, poniżał oraz zastraszał.

Podczas interwencji policjanci przeszukali miejsce zamieszkania mężczyzny, gdzie ujawnili i zabezpieczyli narkotyki - 50 g marihuany i 35 g klefedronu.

40-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Podejrzanemu przedstawiono dwa zarzuty związane ze znęcaniem się nad partnerką oraz posiadaniem narkotyków. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Na czas trwającego postępowania decyzją prokuratora wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze w postaci nakazu opuszczenia lokalu oraz pomieszczeń wspólnie zajmowanych z pokrzywdzoną, policyjnego dozoru, zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną w jakiejkolwiek formie, a także zakazu opuszczania kraju.