Blisko 1,5 kg metamfetaminy nie trafi na czarny rynek. Trzy osoby zatrzymane Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Blisko 1,5 kg narkotyków w postaci metamfetaminy ujawnili i zabezpieczyli w tym tygodniu funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, przy trzech zatrzymanych w poniedziałkowy wieczór do kontroli drogowej mężczyznach w wieku 23, 39 i 41 lat. Najmłodszemu z mężczyzn policjanci udowodnili także handel tą substancją psychotropową. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

W ubiegły poniedziałek, 2 lutego br., w godzinach wieczornych w rejonie ulicy Sikorskiego i Moniuszki w Wałbrzychu kryminalni dostrzegli trzech mężczyzn jadących samochodem osobowym. Posiadane przez nich zgromadzone w toku prowadzonych czynności informacje jednoznacznie wskazywały na to, że mężczyźni mogą znajdować się w posiadaniu narkotyków. Te informacje dość szybko się potwierdziły. Podczas kontroli pojazdu kryminalni ujawnili wewnątrz dwa worki foliowe z kryształkami.

Mundurowi zatrzymali dwóch wałbrzyszan w wieku 41 i 39 lat, a także mieszkańca Głuszycy w wieku 23 lat. Szybko potwierdziło się, że wewnątrz woreczków znajdowała się metamfetamina - blisko 1,5 kilograma tych środków psychotropowych. Cała trójka na ostatnie godziny trafiła więc za kraty różnych cel w wałbrzyskiej komendzie, a pojazd, którym jechali mężczyźni, zabezpieczono do dalszych celów procesowych.

W środę, 4 lutego br., dwójka wałbrzyszan oraz głuszyczanin doprowadzona została do prokuratury, gdzie usłyszała zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Policjanci wnioskowali o tymczasowy areszt. Decyzją prokuratury mężczyźni objęci zostali jednak dozorami policyjnymi, mają zakaz opuszczania kraju, zbliżania się do siebie i kontaktowania ze sobą, a także musieli wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości 5 tysięcy złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania osób zaangażowanych w ten proceder przestępczy. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze działania w celu zwalczania przestępczości narkotykowej.