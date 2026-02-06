Potrącenie pieszej na pasach. Kierowca stracił prawo jazdy Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Na oznakowanym przejściu dla pieszych w centrum Hrubieszowa doszło do wypadku z udziałem pieszej. 60-latek kierujący Citroenem, potrącił 18-latkę, która prawidłowo przechodziła przez przejście dla pieszych. Chwilę po tym, zdarzeniu doprowadził do kolizji drogowej z innym pojazdem. W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego kierujący stracił prawo jazdy. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze.

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło wczoraj około godziny 12:00 w centrum Hrubieszowa. Dyżurny hrubieszowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o potrąceniu kobiety na przejściu dla pieszych. Policjanci będący na miejscu wstępnie ustalili, że pojazd jadący z przeciwnej strony zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszej natomiast kierujący Citroenem nie zachował szczególnej ostrożności w wyniku czego doszło do potrącenia 18-latki.

Młoda kobieta z obrażeniami niezagrażającymi życiu została przetransportowana karetką pogotowia do szpitala.

Kierujący Citroenem 60-latek chwilę po potrąceniu pieszej doprowadził do kolizji. Wykonując manewr cofania nie zachował ostrożności i uderzył w stojący tuż za nim samochód marki Peugeot, którym kierował 40-latek. W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego 60-latek stracił prawo jazdy.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Nagranie publikujemy ku przestrodze.

Zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość oraz ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu. Jednocześnie piesi również mają obowiązek zachować ostrożność, obserwować sytuację na drodze oraz uwzględnić panujące warunki atmosferyczne, widoczność i natężenie ruchu, nawet w miejscach objętych szczególną ochroną.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od odpowiedzialnego zachowania wszystkich jego uczestników. Chwila nieuwagi - zarówno ze strony kierującego, jak i pieszego – może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

( KWP w Lublinie /aw)