Reagujmy - wystarczy jeden telefon

Po zgłoszeniu od mężczyzny mieszkającego w Niemczech policjanci pomogli 36-letniej mieszkance gminy Lidzbark Warmiński, która od dwóch dni przebywała w nieogrzewanym domu z powodu awarii pieca. Funkcjonariusze zastali w mieszkaniu bardzo niską temperaturę, a kobieta nie miała możliwości naprawy urządzenia ani wsparcia bliskich. Policjanci zapewnili jej bezpieczny transport do miejskiej noclegowni i poinformowali instytucje pomocowe. Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest empatia i reagowanie na sygnały świadczące o czyimś trudnym położeniu – jeden telefon może zapobiec tragedii.

W czwartek, 05.02.2026 r., wieczorem, lidzbarscy policjanci otrzymali zgłoszenie od mężczyzny mieszkającego na terenie Niemiec, który podczas rozmowy telefonicznej z 36-letnią mieszkanką gminy Lidzbark Warmiński dowiedział się, że z powodu awarii pieca od dwóch dni przebywa ona w nieogrzewanym domu. Zgłaszający, zaniepokojony jej sytuacją i niskimi temperaturami panującymi na zewnątrz, poprosił funkcjonariuszy o sprawdzenie, czy kobiecie nie grozi niebezpieczeństwo. Policjanci natychmiast udali się pod wskazany adres. Na miejscu okazało się, że w domu rzeczywiście panuje niska temperatura. Kobieta przyznała, że z uwagi na trudną sytuację nie jest w stanie naprawić pieca, a także nie ma w pobliżu rodziny ani znajomych, którzy mogliby ją wesprzeć. Z uwagi na panujący w mieszkaniu chłód oraz zbliżającą się noc funkcjonariusze zaproponowali 36-latce bezpieczny nocleg w miejskiej noclegowni w Lidzbarku Warmińskim, na co kobieta przystała. Policjanci osobiście przewieźli ją do placówki, gdzie mogła bezpiecznie spędzić noc, a o jej sytuacji poinformowali odpowiednie instytucje pomocowe, aby mogła otrzymać dalsze wsparcie.

Ta historia zakończyła się szczęśliwie dzięki jednemu telefonowi - zgłoszeniu mężczyzny, który wykazał się empatią i nie pozostał obojętny na trudną sytuację kobiety.

Policjanci ponownie apelują: w okresie niskich temperatur reagujmy na każdy sygnał, który może świadczyć o zagrożeniu zdrowia lub życia drugiej osoby. Czasem jedna informacja przekazana odpowiednim służbom może uratować komuś życie.Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo zwłaszcza wtedy, gdy warunki pogodowe stają się szczególnie wymagające. Empatia i chęć niesienia pomocy naprawdę mają znaczenie.