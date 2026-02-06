Zatrzymany za jazdę pod wpływem amfetaminy, posiadanie narkotyków i przekroczenie prędkości Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z kluczborskiej drogówki zatrzymali 40-letniego kierowcę audi, który jada pod wpływem narkotyków przekroczył prędkości o 23 km/h w terenie zabudowanym. Badanie narkotestem wskazało, że mężczyzna kierował pod wpływem amfetaminy. Dalsze czynności doprowadziły śledczych do jego mieszkania, gdzie znaleźli kolejne narkotyki. Podejrzany usłyszał już zarzuty. Za jazdę pod wpływem narkotyków i ich posiadanie kierującemu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.

Policjanci kluczborskiej drogówki, pełniąc służbę z wykorzystaniem ręcznego miernika prędkości, zatrzymali do kontroli kierowcę audi, który w terenie zabudowanym przekroczył dopuszczalny limit o 23 km/h. Podczas legitymowania 40-letni kierowca zachowywał się nerwowo, tłumacząc swój pośpiech pilnymi sprawami. Uwagę policjantów zwróciły jednak jego oczy – źrenice mężczyzny były nienaturalnie zmienione i nie reagowały na światło. Dodatkowo mężczyzna był zlany potem w mroźny wieczór. Choć badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna jest trzeźwy, wynik narkotestu potwierdził, że 40-latek znajduje się pod wpływem amfetaminy. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy.

W trakcie czynności mężczyzna przyznał, że posiada narkotyki w samochodzie. Policjanci znaleźli tam biały proszek, który po wstępnym badaniu okazał się amfetaminą oraz marihuanę.

Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnej celi. Następnie funkcjonariusze pionu kryminalnego przeprowadzili przeszukanie w jego miejscu zamieszkania. Tam mundurowi znaleźli kolejne zabronione substancje – dodatkowe porcje amfetaminy i marihuany. Zabezpieczone narkotyki zostały przekazane do dalszych badań laboratoryjnych.

Po zebraniu materiału dowodowego 40-latek został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za grozi mu teraz surowa kara posiadanie narkotyków i kierowanie samochodem pod ich wpływem grozi mu kara do 3 lat więzienia, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo mężczyzna odpowie za przekroczenie dopuszczalnej prędkości.