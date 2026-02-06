Gdańscy policjanci zabezpieczyli narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad 850 tys. zł Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków. Kryminalni zabezpieczyli w lokalu ponad 17 kg marihuany oraz haszysz. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu, drugi wkrótce także usłyszy zarzuty. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet 12 lat więzienia.

Kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej podczas swojej pracy zdobyli informację na temat miejsca, w którym mogą być przechowywane narkotyki. 30 stycznia br. policjanci pojechali do jednego z lokali na terenie dzielnicy Wrzeszcz. Na miejscu zastali i wylegitymowali 34-latka, a następnie dokładnie sprawdzili wszystkie pomieszczenia. Podczas kontroli kryminalni ujawnili i zabezpieczyli m.in. ponad 17 kg marihuany oraz kilkadziesiąt gramów haszyszu o czarnorynkowej wartości ponad 850 tys. zł. Narkotyki były spakowane w kilogramowe paczki i znajdowały się w hermetycznych workach próżniowych. Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do komisariatu we Wrzeszczu, a zabezpieczona marihuana i haszysz zostały przekazane do badań fizykochemicznych. Po zbadaniu biegły ustalił, że z zabezpieczonych zakazanych substancji można by było przygotować ponad 17 tys. porcji narkotyków.

Na podstawie zgromadzonych przez policjantów dowodów, prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków. W minioną niedzielę sąd przychylił się do wniosku o areszt i 34-latek najbliższe trzy miesiące spędzi za kratkami. Wczoraj kryminalni z gdańskiej komendy zatrzymali do tej sprawy kolejną osobę. 34-latek zostanie doprowadzony do prokuratora i najprawdopodobniej usłyszy taki sam zarzut jak jego kompan.

Za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków grozi kara nawet 12 lat więzienia.