Zimowy dekalog bezpieczeństwa Data publikacji 07.02.2026 Powrót Drukuj Ferie to wyjątkowy czas, który sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, zabawie na śniegu i spędzaniu czasu z bliskimi. Ogólnopolska kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” przypomina, jak ważne jest odpowiedzialne zachowanie na stoku, na drodze, podczas zabaw na świeżym powietrzu oraz w internecie.

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” to cykliczne przedsięwzięcie organizowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Jej celem są promowanie bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku oraz zwiększanie świadomości zagrożeń związanych z niskimi temperaturami i aktywnością na świeżym powietrzu.

Kampania jest skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a jej istotnym elementem są materiały informacyjno-edukacyjne oraz ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy „Zimowy dekalog”, promujący odpowiedzialne postawy i aktywny tryb życia. Inicjatywa jest realizowana we współpracy z partnerami wspierającymi bezpieczeństwo w sezonie zimowym, w tym m.in. Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Polskimi Stacjami Narciarskimi i Turystycznymi, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń. Na potrzeby przedsięwzięcia została uruchomiona strona internetowa „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”. Znajdują się tam materiały informacyjne, fotorelacje z działań Policji w całej Polsce oraz regulamin konkursu plastyczno-filmowego „Zimowy dekalog”.

Poniżej przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zimą. Zostały podzielone na tematyczne kategorie obejmujące m.in. bezpieczne zachowania na świeżym powietrzu, na stokach narciarskich, w podróży, a także zasady ochrony dzieci – zarówno podczas zimowych zabaw, jak i w internecie.

Bezpieczne zachowania zimą

Świadome i odpowiedzialne zachowanie zimą pozwala uniknąć wypadków, odmrożeń czy wychłodzenia organizmu.

• Śledź komunikaty dotyczące aktualnych warunków pogodowych.

• Podczas intensywnych opadów śniegu lub silnych mrozów, jeśli to możliwe, pozostań w domu.

• Aby uniknąć wychłodzenia i odmrożeń, zakładaj ciepłą odzież, czapkę, rękawiczki i ocieplane obuwie. Odsłonięte części twarzy (nos, policzki, broda) zabezpieczaj kremem ochronnym.

• Nie wychodź na mróz na czczo – uczucie sytości pomaga organizmowi lepiej znosić niską temperaturę.

• Zawsze poinformuj bliskich lub obsługę miejsca noclegowego, dokąd się wybierasz i kiedy planujesz powrót. Zimą poruszanie się jest wolniejsze, łatwiej też stracić orientację. Po powrocie koniecznie daj znać, że jesteś bezpieczny.

• Zachowuj szczególną ostrożność na oblodzonych i zaśnieżonych chodnikach. Zwracaj uwagę na sople oraz nawisy śnieżne zwisające z dachów i balkonów.

• Nie przebywaj na mrozie pod wpływem alkoholu i nie spożywaj go na świeżym powietrzu – może to prowadzić do wychłodzenia organizmu, utraty przytomności, a nawet zagrożenia życia.

• Unikaj forsownego wysiłku, ale nie stój też bez ruchu – gdy zrobi ci się zimno, poruszaj się, tup, rozcieraj dłonie.

• Podczas silnych mrozów reaguj, gdy zauważysz osoby potrzebujące pomocy – szczególnie bezdomne lub nietrzeźwe – i poinformuj odpowiednie służby.

• Regularnie usuwaj śnieg z chodników oraz dachów budynków.

• Pamiętaj także o zwierzętach – zapewnij im schronienie przed zimnem oraz dostęp do pożywienia.

Bezpieczeństwo na stoku

Na stokach narciarskich w całym kraju będą obecne patrole narciarskie Policji, które będą czuwały nad bezpieczeństwem osób korzystających z tras. Mundurowi będą nie tylko reagowali w sytuacjach zagrożenia, lecz także przypominali o obowiązujących zasadach, udzielali informacji i wspierali narciarzy w bezpiecznym korzystaniu ze stoków.

• Osoby poniżej 16. roku życia mają obowiązek noszenia kasku ochronnego.

• Zabronione jest korzystanie ze stoków pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Za złamanie tego przepisu grozi kara grzywny.

• Sprzęt narciarski należy pozostawiać pod nadzorem.

• Warto zapisać w telefonie numery alarmowe w górach: 601 100 300, 985 oraz numer ICE (osoby kontaktowej w razie nagłego wypadku).

• W razie zagrożenia należy skorzystać z aplikacji „Ratunek”, która połączy użytkownika z ratownikami i wskaże lokalizację osoby dzwoniącej.

Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS

1. Dbaj o bezpieczeństwo innych na stoku.

2. Dopasuj prędkość jazdy do swoich umiejętności, warunków trasy i pogody.

3. Jadąc wyżej, wybierz tor jazdy, który nie narazi osób poniżej na niebezpieczeństwo.

4. Wyprzedzaj w odpowiedniej odległości, niezależnie od kierunku.

5. Przy włączaniu się do ruchu upewnij się, że nie stwarzasz zagrożenia dla siebie ani innych.

6. Unikaj zatrzymywania się na trasie, zwłaszcza w miejscach o ograniczonej widoczności.

7. Podchodź lub schodź poboczem trasy, a przy złej widoczności całkowicie ją opuść.

8. Przestrzegaj oznaczeń i znaków na trasie.

9. W razie wypadku udziel pomocy poszkodowanym.

10. Podaj swoje dane osobowe, jeśli uczestniczysz w wypadku lub jesteś jego świadkiem.

Bezpieczeństwo dzieci zimą

Zima to czas aktywności na świeżym powietrzu, ale również okres, w którym dzieci częściej spędzają czas w domu. Warto zadbać o ich bezpieczeństwo zarówno, kiedy są na dworze, jak i online.

Podczas zabaw na świeżym powietrzu

• Zachęcaj dzieci do ruchu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, ale tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

• Zjazdy na sankach, nartach czy „jabłuszkach” powinny się odbywać z dala od ulic, zbiorników wodnych i stromych skarp.

• Dzieci powinny być odpowiednio ubrane – ciepło, warstwowo, z czapką, rękawiczkami i nieprzemakalnym obuwiem.

• Przypominaj o przerwach w zabawie, aby uniknąć wychłodzenia lub odmrożeń.

• Zwracaj uwagę na zmrok – zimą szybko zapada ciemność, dlatego warto zadbać o odblaski.

• Ucz dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte akweny, nawet jeśli lód wydaje się gruby i bezpieczny.

Na spacerze

• Przypominaj zasady bezpiecznego poruszania się po oblodzonych chodnikach i przejściach dla pieszych.

• Ucz dzieci ostrożności w pobliżu jezdni oraz noszenia elementów odblaskowych, szczególnie po zmroku.

W internecie

• Zwracaj uwagę, ile czasu dzieci spędzają w sieci, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy częściej przebywają w domu.

• Rozmawiaj z dziećmi o zagrożeniach w sieci – wyjaśnij, że nie wolno udostępniać danych osobowych, zdjęć ani informacji o miejscu zamieszkania.

• Ucz dzieci, aby nie nawiązywały kontaktów z nieznajomymi w sieci i nie spotykały się z osobami poznanymi online bez wiedzy dorosłych.

• Zachęcaj dzieci do zgłaszania rodzicom lub opiekunom każdej sytuacji, która wzbudza ich niepokój w internecie.

• Warto korzystać z kontroli rodzicielskiej oraz ustalić jasne zasady korzystania z komputera i smartfona.

Podróżowanie zimą

Odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu oraz świadome reagowanie na sytuacje na drodze zwiększają bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów.

• Przed wyjazdem upewnij się, że masz pełny bak paliwa oraz naładowany telefon.

• Sprawdzaj komunikaty o sytuacji na drogach.

• Poinformuj bliskich o trasie przejazdu, celu podróży oraz planowanym czasie dotarcia.

• Jeśli to możliwe, podróżuj w ciągu dnia i nie samotnie.

Co warto mieć w samochodzie zimą

Zimą nawet krótka podróż może zamienić się w nieprzewidzianą sytuację, dlatego zaopatrz swój samochód w:

• mapę papierową (na wypadek awarii GPS);

• ładowarkę samochodową do telefonu;

• koc lub śpiwór;

• niewielką łopatę;

• latarkę lub czołówkę (najlepiej pulsacyjną) z zapasem baterii lub na dynamo;

• apteczkę i przyjmowane na stałe leki;

• podstawowe narzędzia (np. klucz do kół, śrubokręt, kombinerki);

• kable rozruchowe;

• linę;

• łańcuchy na koła;

• elementy odblaskowe lub jaskrawą tkaninę do sygnalizacji;

• suchy, wysokokaloryczny prowiant i wodę;

• termos z ciepłym napojem;

• zapałki.

Jeśli znajdziesz się w trudnej i nieprzewidzianej sytuacji

• Jeśli to możliwe, zjedź pojazdem na pobocze.

• Wezwij pomoc telefonicznie.

• Nie oddalaj się od samochodu w nieznanym terenie, chyba że pomoc jest w zasięgu wzroku.

• Umieść widoczną flagę sygnalizacyjną na antenie pojazdu.

• Słuchaj lokalnych komunikatów radiowych.

• Ogrzewaj auto rozsądnie, uruchamiając silnik co jakiś czas (np. raz na godzinę na kilka minut). Uwaga: upewnij się, że rura wydechowa nie jest zasypana śniegiem i lekko uchyl okno.

• Wykonuj lekkie ćwiczenia, aby poprawić krążenie, unikając jednak nadmiernego wysiłku.

• Jeśli w aucie jest kilka osób, trzymajcie się blisko siebie, by łatwiej utrzymać ciepło.

• Oszczędnie gospodaruj zapasami.