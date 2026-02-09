Trzebniccy policjanci odzyskali skradzione samochody i zatrzymali złodzieja Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Kilka dni intensywnej pracy operacyjnej, analiza każdego szczegółu i konsekwentne podążanie za kolejnymi tropami doprowadziły funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy do zatrzymania 41-latka podejrzanego o serię kradzieży pojazdów. Dzięki skutecznym i skoordynowanym działaniom policjanci odzyskali dwa skradzione pojazdy oraz utracone mienie. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty, a sąd zastosował wobec mieszkańca powiatu żagańskiego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na działanie w warunkach recydywy kara ta może zostać zaostrzona.

Do kradzieży pojazdu marki Opel doszło pod koniec stycznia br. na terenie gminy Wisznia Mała. Bezpośrednio po przyjęciu zawiadomienia policjanci z trzebnickiej komendy powiatowej rozpoczęli intensywne czynności operacyjne ukierunkowane na ustalenie sprawcy oraz odzyskanie utraconego mienia. Funkcjonariusze skrupulatnie analizowali zebrany materiał, weryfikowali pozyskane informacje oraz odtwarzali przebieg zdarzenia.

W toku prowadzonych czynności śledczy ustalili, że sprawca wykorzystał do kradzieży wynajętą lawetę. Policjanci krok po kroku sprawdzali kolejne tropy, a konsekwentna i rzetelna praca operacyjna doprowadziła ich na teren województwa lubuskiego. Kilkudniowe działania prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami innych jednostek spoza województwa pozwoliły wytypować miejsce, w którym mógł przebywać podejrzany mężczyzna.

Dzięki skoordynowanej akcji trzebniccy policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu żagańskiego. Na terenie jego posesji mundurowi ujawnili wynajętą lawetę, która była wykorzystywana do kradzieży pojazdów. W trakcie dalszych czynności ustalono również, że mężczyzna ma związek z kradzieżą dwóch pojazdów z parkingu długoterminowego wrocławskiego lotniska oraz kradzieżą z włamaniem do jednego z samochodów, z którego skradziono gotówkę oraz trzy komplety felg. Wartość strat przekraczała 160 tysięcy złotych.

Efektem wieloaspektowych działań trzebnickich policjantów było odzyskanie dwóch skradzionych pojazdów marki Opel oraz Volkswagen, a także trzech kompletów felg. Równolegle funkcjonariusze z województwa lubuskiego odzyskali skradzionego peugeota, który też padł łupem 41-latka.

Zebrany materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy. Zatrzymany 41-latek usłyszał zarzuty kradzieży oraz kradzieży z włamaniem i przyznał się do popełnionych czynów. Na wniosek prokuratora trzebnicki sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na działanie mieszkańca powiatu żagańskiego w warunkach recydywy kara ta może zostać zaostrzona.

( KWP we Wrocławiu /aw)