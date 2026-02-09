Chciał zrobić ozdobę z pocisku moździerzowego. Przedmiot zabezpieczyli policjanci Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Do nietypowej sytuacji doszło w powiecie bartoszyckim. Listonosz przyszedł do komendy Policji ze zdjęciem przedmiotu, wyglądającego na niewybuch. Zauważył go w bucie, na ganku jednego z mieszkań w Bartoszycach. Okazało się, że to pocisk moździerzowy z zapalnikiem czasowym. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce i wezwali pirotechników, i zabezpieczyli przedmiot. Kolejne czynności w tej sprawie ustalą, czy zabezpieczony przedmiot miał właściwości bojowe i mógł stanowić zagrożenie. To właśnie od tej oceny zależeć będzie, czy mężczyzna odpowie za przestępstwo. Za niezgodne z prawem przechowywanie tego typu przedmiotów wybuchowych grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

W czwartek (5.02.2026) przed godz. 17:00 do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach przyszedł listonosz. Poinformował On, że w jednym z mieszkań w Bartoszycach, w którym był służbowo, zauważył przedmiot przypominający niewybuch. Zrobił nawet zdjęcie, jednak nie będąc pewnym swojego znaleziska, nie wzywał policji. Sprawa nie dawała mu jednak spokoju i dlatego postanowił podzielić się swoimi informacjami z funkcjonariuszami.

Pod wskazanym adresem interweniowali policjanci, którzy ustalili, że 47-latek z Bartoszyc znalazł przedmiot przypominający niewybuch jesienią w lesie podczas grzybobrania i przyniósł go do domu. Powiedział, że początkowo trzymał go na półce pod telewizorem. Później na ganku, bo miał zamiar go "odrestaurować" i pomalować, by dalej służył, jako ozdoba.

Na miejsce skierowani zostali policyjni pirotechnicy, którzy ustalili, że ujawniony przedmiot to pocisk moździerzowy z czasowym zapalnikiem. W tym przypadku ewakuacja mieszkańców nie była konieczna, jednak przedmiot mógł stanowić zagrożenie w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z nim lub próbą manipulacji podłączonym zapalnikiem.

( KWP w Olsztynie /aw)