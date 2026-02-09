Policjanci zatrzymali mężczyznę, który włamywał się do różnych restauracji na terenie Wrocławia Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Pod koniec ubiegłego tygodnia funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin zatrzymali mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży z włamaniem do lokali gastronomicznych na terenie Wrocławia. Sprawą zajmowali się policjanci pionu kryminalnego, którzy na podstawie czynności operacyjnych, szczegółowej analizy zgromadzonego materiału dowodowego oraz zabezpieczonych nagrań monitoringu ustalili i udowodnili sprawcy aż 13 takich zdarzeń. Za popełnione czyny grozić może mu kara do 10 lat pozbawienia wolności, która może być zwiększona do 15 lat z uwagi na działanie mężczyzny w warunkach recydywy.

Jak ustalili śledczy, mężczyzna działał w sposób siłowy. Do wnętrza lokali dostawał się głównie poprzez wyważanie drzwi oraz wybijanie szyb. Jego celem były przede wszystkim kasetki z pieniędzmi. Sprawca nie ograniczał się wyłącznie do lokali gastronomicznych. Włamał się również do jednej z wrocławskich kwiaciarni.

Zatrzymanym okazał się 38-letni mieszkaniec Wrocławia. Sąd wobec podejrzanego zastosował policyjny dozór.

Łączne straty, jakie spowodował swoim działaniem, wyniosły blisko 40 tysięcy złotych. Za popełnione czyny grozić może mu kara do 10 lat pozbawienia wolności, która może być zwiększona do 15 lat z uwagi na działanie mężczyzny w warunkach recydywy.