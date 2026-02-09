Bielscy policjanci rozbili gang „wnuczków” Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej zatrzymali łącznie trzy osoby, dwóch mężczyzn w wieku 31 i 29 lat oraz 34-letnią kobietę działających metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Oszuści, działając wspólnie, żerowali na zaufaniu oraz empatii osób starszych. W ostatnim czasie mundurowi zatrzymali już ostatnią osobę działającą w tym przestępczym procederze. Pozostałe 2 oskarżone osoby odbywają już kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

Z ustaleń śledczych wynika, że w sierpniu 2023 roku podejrzani, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili kilku pokrzywdzonych, głównie seniorów, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Łączna wartość strat przekroczyła 250 tysięcy złotych. Ofiarami padły osoby, które kierując się troską i chęcią pomocy bliskim, uwierzyły w fałszywe historie przedstawiane przez oszustów. Sprawcy dopuścili się przestępstw na terenie kilku województw: śląskiego, opolskiego, podkarpackiego oraz wielkopolskiego.

W gangu istniał wyraźny podział ról. Sprawcy, kontaktując się telefonicznie z osobami starszymi, podawali się za członków rodziny lub funkcjonariuszy Policji. W trakcie rozmów wprowadzali pokrzywdzonych w błąd, informując o rzekomych wypadkach komunikacyjnych z udziałem bliskich oraz o konieczności natychmiastowego przekazania pieniędzy na „kaucję” lub „zabezpieczenie środków”.

Informacja o sprawie pojawia się dopiero teraz, ponieważ w toku prowadzonego postępowania, policjanci zatrzymali ostatniego członka tej grupy przestępczej. Pozostali oskarżeni odbywają już kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Teraz dołączy do nich ostatni z kompanów, tym razem zaczynając rezydowanie w policyjnej celi.

Na marginesie tej sprawy warto podkreślić, że oszustwa wymierzone w seniorów wciąż pozostają jednym z najpoważniejszych problemów. Praktyka pokazuje, że przestępcy bazują nie na sprycie technologicznym, lecz na emocjach, takich jak strach, troska i poczucie obowiązku wobec rodziny. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, rozmowy z osobami starszymi i ciągłe przypominanie, że Policja nigdy nie żąda pieniędzy, a każdą podejrzaną sytuację należy natychmiast zgłaszać. Konsekwentne działania bielskich kryminalnych pokazują jednak jasno, nawet jeśli oszuści liczą na anonimowość i bezkarność, prędzej czy później ponoszą odpowiedzialność.