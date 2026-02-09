Trzy krakowskie seniorki padły ofiarami oszustów Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj W ostatnich dniach oszuści ponownie wzięli na cel krakowskich seniorów. 28 stycznia br. trzy starsze mieszkanki Nowej Huty i Bieńczyc odebrały telefony od przestępców podszywających się pod inne osoby. Wszystkie usłyszały nieprawdziwe historie, którym dały wiarę i przez to straciły swoje oszczędności.

28 stycznia br. funkcjonariusze z Komisariatu Policji VII w Krakowie odebrali zgłoszenie od 86-latki, która padła ofiarą oszustów podających się za policjantów. Seniorka przekonana, że bierze udział w „policyjnej akcji” i ratuje swoje oszczędności przekazała „odbierakowi” 19 tys. złotych. Kiedy zorientowała się, że ma do czynienia z oszustem próbowała odebrać mu reklamówkę, jednak mężczyzna odepchnął ją i pospiesznie opuścił mieszkanie.

Tego samego dnia oszukana została 92-letnia mieszkanka Nowej Huty. Kobieta odebrała telefon od rzekomej wnuczki, która miała spowodować wypadek i pilnie potrzebowała pieniędzy. Seniorka przekonana, że pomaga wnuczce przekazała mężczyźnie, który zgłosił się po ich odbiór 40 tys. złotych. Kiedy okazało się, że padła ofiarą oszustów 92-latka złożyła stosowne zawiadomienie w jednym z krakowskich komisariatów.

28 stycznia br. na telefon stacjonarny 73-letniej mieszkanki Bieńczyc zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika Poczty Polskiej, który przekazał seniorce nieprawdziwą informację jakoby jej finanse były zagrożone. Kobieta, chcąc „zabezpieczyć” oszczędności i kosztowności przekazała je mężczyźnie, który zgłosił się po ich odbiór. W ten sposób straciła 30 tys. złotych oraz złotą biżuterię wartą 40 tys. złotych. Kiedy zorientowała się, że padła ofiarą oszustów zgłosiła sprawę krakowskim policjantom.

Apelujemy i przypominamy! Seniorze, aby nie stać się ofiarą przestępstwa:

bądź ostrożny w kontaktach z nieznajomymi, zwłaszcza w kontaktach telefonicznych czy internetowych,

nie ufaj osobom, które przez telefon podają się za krewnych, funkcjonariuszy, urzędników itp. i proszą o pieniądze; nie działaj pochopnie, zawsze potwierdzaj taką prośbę poprzez osobisty albo telefoniczny kontakt z właściwą osobą (wnukiem czy innym krewnym) lub zasięgnij porady kogoś bliskiego,

pamiętaj, że funkcjonariusze nie proponują udziału w tajnych akcjach przeciwko skorumpowanym urzędnikom czy pracownikom banków,

nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz, nie wyrzucaj spakowanych oszczędności przez okno, nie zostawiaj ich też w umówionym miejscu,

Gdy pojawi się jakiekolwiek podejrzenie próby oszustwa, koniecznie powiadom Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112.