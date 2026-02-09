Policyjny pościg za quadem. Za kierownicą 16-latek bez uprawnień Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Czterech nastolatków jadących bez kasków niezarejestrowanym i nieubezpieczonym quadem, ucieczka przed policyjną kontrolą, zderzenia z radiowozem i finał w przydrożnym rowie – tak zakończyła się niedzielna interwencja policjantów z myślenickiej drogówki w miejscowości Lubień. Kierującym okazał się 16-latek bez uprawnień, który za swoje zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym.

W niedzielę, 8 lutego, po godzinie 20:30, w miejscowości Lubień policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, poruszający się oznakowanym radiowozem, zauważyli niebezpieczną sytuację na drodze powiatowej. Mundurowi dostrzegli jadący od strony Mszany Dolnej czterokołowiec (quad), który nie posiadał tablic rejestracyjnych. Na pojeździe, oprócz kierującego, znajdowały się jeszcze trzy osoby. Cała czwórka poruszała się bez wymaganych kasków ochronnych, co stanowiło rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego. Policjanci postanowili zatrzymać pojazd do kontroli.

W tym celu włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Kierujący czterokołowcem zignorował jednak polecenia do zatrzymania i gwałtownie przyspieszył, podejmując próbę ucieczki drogą gminną w kierunku Pcimia. Podczas pościgu kierujący quadem kilkukrotnie podejmował niebezpieczne manewry, próbując wyprzedzić radiowóz zarówno z prawej, jak i z lewej strony, częściowo zjeżdżając na pobocze. W pewnym momencie, gdy policjanci wyprzedzili czterokołowiec i próbowali zablokować mu dalszą jazdę, kierujący uderzył w prawy przedni narożnik radiowozu, po czym kontynuował ucieczkę. W celu uniemożliwienia dalszej jazdy czterokołowcem, która stwarzała zagrożenie w ruchu drogowym, policjant podjął decyzję o użyciu radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego. Po kolejnym zderzeniu z radiowozem czterokołowiec zjechał do rowu po prawej stronie drogi i po przejechaniu jeszcze kilkudziesięciu metrów zatrzymał się.

Policjanci natychmiast wybiegli z radiowozu, obezwładnili kierującego i założyli mu kajdanki. Następnie wylegitymowali pasażerów. Jak się okazało, czterokołowcem kierował 16-latek, a wraz z nim podróżowało trzech nastolatków w wieku od 15 do 16 lat. Ustalono również, że pojazd należał do rodziców jednego z pasażerów, nie był zarejestrowany oraz nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kierujący nie miał żadnych uprawnień do kierowania czterokołowcem. Na miejsce wezwano rodziców, którym przekazano nieletnich.

Policjanci sporządzili dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z brakiem ubezpieczenia pojazdu. Sprawa 16-letniego kierującego trafi do sądu rodzinnego. Odpowie on m.in. za niezatrzymanie się do kontroli, ucieczkę przed policją, kierowanie pojazdem bez uprawnień, jazdę bez kasku ochronnego oraz przewożenie nadmiernej liczby osób.

Przypominamy, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem, a ucieczka przed policją stanowi poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Czterokołowce podlegają takim samym zasadom jak inne pojazdy. Muszą być zarejestrowane, ubezpieczone, a kierujący musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Jazda bez kasku oraz przewożenie pasażerów w sposób niezgodny z przepisami może doprowadzić do tragicznych konsekwencji.

Apelujemy do rodziców o kontrolowanie, w jaki sposób i przez kogo użytkowane są pojazdy, do których dostęp mają osoby nieletnie.