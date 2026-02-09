Kryminalni zabezpieczyli blisko 3,5 kilograma narkotyków Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Kolbuszowscy policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 3,5 kg narkotyków. Decyzją sądu, mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za przestępstwo, którego się dopuścił grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału Kryminalnego z Kolbuszowej podejrzewali, że 27-letni mieszkaniec naszego powiatu może posiadać substancje zabronione i gromadzili w tej sprawie materiał dowodowy. Aby zweryfikować posiadane informacje, w minionym tygodniu, pojechali w ustalone miejsce, gdzie zastali 27-letniego mieszańca gminy Kolbuszowa.

Podczas wykonywanych czynności, policjanci ujawnili i zabezpieczyli blisko 3,5 kg narkotyków. Wstępne badanie potwierdziło, że jest to m.in. mefedron i marihuana oraz tabletki ekstazy.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań.

27-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej, sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie znacznych ilości środków odurzających, grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.