Po kilku latach ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości wpadł w ręce policjantów Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej pracy operacyjnej policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze kolejna osoba poszukiwana, od lat przez organy ścigania została zatrzymana. Funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 35-letniego mieszkańca Jeleniej Góry, który przez kilka lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

Mężczyzna był poszukiwany na podstawie aż 64 podstawy prawnych, w tym 5 listów gończych wydanych przez Prokuraturę Rejonową w Żarach, Częstochowie, Żaganiu, Zielonej Górze oraz przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. Listy gończe dotyczyły doprowadzenia mężczyzny do Aresztu Śledczego w celu odbycia kary 3 lat i 3 miesiące pozbawienia wolności.

Ponadto 35-latek był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia, a także do licznych spraw prowadzonych przez prokuratury na terenie całej Polski w celu ustalenia jego miejsca pobytu i wykonania innych czynności procesowych. Takich spraw było ponad 50.

Zatrzymany odpowiada za liczne oszustwa na szkodę blisko tysiąca osób z całego kraju. Łączne straty poniesione przez pokrzywdzonych sięgają wielu tysięcy złotych. Jak ustalili śledczy, mężczyzna działał w sposób zaplanowany i powtarzalny. Zakładał fałszywe strony internetowe, na których oferował do wynajęcia apartamenty, domki letniskowe oraz mieszkania w różnych miejscowościach na terenie Polski. Pobierał od klientów zaliczki lub pełne kwoty za pobyt, po czym zrywał kontakt. Po przyjeździe na miejsce okazywało się, że oferowane obiekty w ogóle nie istnieją.

Do zatrzymania doszło 7 lutego bieżącego roku, kiedy mężczyzna przyjechał do Jeleniej Góry, aby odwiedzić swoją matkę. To właśnie tam został zatrzymany przez jeleniogórskich kryminalnych. Dzięki ich determinacji i skutecznym działaniom poszukiwany od lat mężczyzna trafił w ręce wymiaru sprawiedliwości.

35-latek został już osadzony w areszcie śledczym, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności. Najbliższe lata spędzi w zakładzie karnym.

Policja przypomina, że każda sprawa, nawet ta sprzed lat, może zostać doprowadzona do finału, a osoby ukrywające się przed odpowiedzialnością karną muszą liczyć się z tym, że prędzej czy później zostaną zatrzymane.