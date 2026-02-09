Policjanci odzyskali złoto i zatrzymali 27-latka, który odpowie za oszustwo Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj 3 miesiące tymczasowego aresztu, dla 27-latka z Ukrainy, który oszukał mężczyzną z Lublina. 60-latek, stracił prawie 350 000 złotych w złocie oraz gotówce. Mężczyzna chciał zainwestować na giełdzie. Sprawca został zatrzymany przez policjantów w Warszawie. Część złota została odzyskana. Podejrzany usłyszał zarzuty. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lublinie prowadzą policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Jak wynika z ustaleń w sprawie 60-letni mieszkaniec Lublina znalazł w internecie ofertę inwestycyjną, która miała zapewnić szybki i wysoki zysk. Mężczyzna zagłodził się na zaproponowane warunki i zdecydował się na przekazanie pieniędzy. Część oszczędności przesłał poprzez bankowość internetową, a część przekazał pośrednikowi. Mężczyzna miał korzystnie sprzedać złoto, a pieniądze wpłacić na platformę handlową. 60-latek cały czas myślał, że jego oszczędności są bezpieczne. Łącznie stracił blisko 350 tysięcy złotych.

W ubiegłym tygodniu na terenie Warszawy zatrzymany do kontroli został 27-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna miał przy sobie sporą ilość złota inwestycyjnego – sztabki, monety. W czasie rozmowy z policjantami nie potrafił wyjaśnić pochodzenia. Zachowywał się bardzo nerwowo. To wzbudziło podejrzenia policjantów. Jak się okazało, trop doprowadził do Lublina. W trakcie wymiany informacji pomiędzy policjantami z KRP Warszawa I i funkcjonariuszami z „mienia” KMP w Lublinie okazało się, że pieniądze pochodzą z oszustwa, do którego doszło na terenie miasta. 27-latek od razu trafił do policyjnej celi, a złoto zostało zabezpieczone. Łącznie odzyskano kosztowności o wartości przeszło 100 000 złotych. 60-latek uświadomił sobie, że padł ofiarą oszustwa dopiero po rozmowie z funkcjonariuszami.

Lubelscy policjanci doprowadzili 27-latka do prokuratury. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa, co do mienia znacznej wartości. Na wniosek policjantów i prokuratora został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

(KWP w Lublinie /aw)