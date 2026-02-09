Pomoc przyszła w porę
Czujność pracownika socjalnego i szybka reakcja policjantów ocaliły życie seniorki. 84-letnia kobieta, która ma problemy z poruszaniem się, kilkanaście godzin leżała na podłodze w łazience. Po przewróceniu się nie była w stanie samodzielnie wstać. Na szczęście pomoc nadeszła wystarczająco wcześnie.
W niedzielę, 8 lutego 2026 r., około godz. 8.25 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie został powiadomiony przez pracownika socjalnego, który dostarcza posiłki starszym osobom, że znana mu osobiście 84-latka od dwóch dni nie odbiera posiłków. Pod wskazany adres natychmiast skierowano patrol. Pomimo wielokrotnego pukania i nawoływania nikt nie otwierał drzwi. Z mieszkania nie dochodziły też żadne odgłosy wskazujące na obecność lokatorki.
W rozmowie z sąsiadką funkcjonariusze ustalili, że pod tym adresem mieszka samotna starsza kobieta z problemami ruchowymi. Ponieważ mieszkanie znajduje się na parterze, policjanci podjęli błyskawiczną decyzję o wejściu przez balkon. Zaniepokoiło ich zapalone światło w łazience widoczne przez okno. Siłowo otworzyli okno i dostali się do środka, gdzie znaleźli leżącą na podłodze łazienki 84-latkę. Natychmiast udzielili jej pierwszej pomocy, okryli kocem i podali wodę.
Z relacji seniorki wynikało, że najprawdopodobniej upadła poprzedniego dnia, a z powodu stanu zdrowia nie była w stanie się podnieść.
Na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, który po wstępnych badaniach stwierdził, że na szczęście nie doszło do poważnych obrażeń. Kobieta została następnie przekazana pod opiekę członka rodziny.
(KWP w Bydgoszczy / mw)