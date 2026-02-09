Pomoc przyszła w porę Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Czujność pracownika socjalnego i szybka reakcja policjantów ocaliły życie seniorki. 84-letnia kobieta, która ma problemy z poruszaniem się, kilkanaście godzin leżała na podłodze w łazience. Po przewróceniu się nie była w stanie samodzielnie wstać. Na szczęście pomoc nadeszła wystarczająco wcześnie.

W niedzielę, 8 lutego 2026 r., około godz. 8.25 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie został powiadomiony przez pracownika socjalnego, który dostarcza posiłki starszym osobom, że znana mu osobiście 84-latka od dwóch dni nie odbiera posiłków. Pod wskazany adres natychmiast skierowano patrol. Pomimo wielokrotnego pukania i nawoływania nikt nie otwierał drzwi. Z mieszkania nie dochodziły też żadne odgłosy wskazujące na obecność lokatorki.

W rozmowie z sąsiadką funkcjonariusze ustalili, że pod tym adresem mieszka samotna starsza kobieta z problemami ruchowymi. Ponieważ mieszkanie znajduje się na parterze, policjanci podjęli błyskawiczną decyzję o wejściu przez balkon. Zaniepokoiło ich zapalone światło w łazience widoczne przez okno. Siłowo otworzyli okno i dostali się do środka, gdzie znaleźli leżącą na podłodze łazienki 84-latkę. Natychmiast udzielili jej pierwszej pomocy, okryli kocem i podali wodę.

Z relacji seniorki wynikało, że najprawdopodobniej upadła poprzedniego dnia, a z powodu stanu zdrowia nie była w stanie się podnieść.

Na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, który po wstępnych badaniach stwierdził, że na szczęście nie doszło do poważnych obrażeń. Kobieta została następnie przekazana pod opiekę członka rodziny.