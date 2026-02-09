Mróz zabija po cichu - nie bądźmy obojętni. Interwencja policjantów w Skórczu
Policjanci z Komisariatu Policji w Skórczu pomogli 68-letniej kobiecie, której groziło zamarznięcie we własnym domu. W nieogrzewanym budynku panowała temperatura -7 stopni Celsjusza. Dzięki zgłoszeniu i podjętym działaniom kobieta trafiła pod opiekę lekarzy. Sytuacja ta jest dramatycznym przykładem tego, jak ważna w okresie zimowym jest wrażliwość na los osób samotnych i starszych.
Do zdarzenia doszło po tym, jak 68-letnia mieszkanka gminy Osiek zaalarmowała służby, informując, że w jej mieszkaniu panuje ujemna temperatura, a ona sama opada z sił. Pod wskazany adres natychmiast pojechali mundurowi z Komisariatu Policji w Skórczu. Na miejscu funkcjonariusze zastali kobietę z wyraźnymi oznakami hipotermii. Seniorka była osowiała i miała lodowate dłonie. Pomiary wykazały, że temperatura wewnątrz pomieszczeń wynosiła -7 stopni Celsjusza. Policjanci natychmiast wyprowadzili kobietę z wyziębionego budynku i umieścili ją w ogrzewanym radiowozie, aby zatrzymać postępujące wychłodzenie organizmu. W trakcie oczekiwania na przyjazd pogotowia, policjanci przynieśli opał z pobliskiego pomieszczenia gospodarczego i rozpalili w piecu kaflowym, co sprawiło, że po pewnym czasie temperatura wewnątrz wzrosła zaledwie do -2 stopnie Celsjusza. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni podjęli decyzję o konieczności natychmiastowego transportu 68-latki do szpitala w celu przeprowadzenia dalszych badań i hospitalizacji.
O trudnej sytuacji bytowej kobiety policjanci powiadomili odpowiednie instytucje pomocowe, celem objęcia jej opieką oraz długofalowym wsparciem socjalnym.
Mundurowi apelują! Rozejrzyj się wokół. Opisana interwencja to realizacja podstawowego zadania Policji, jakim jest pomoc mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia. Jednak to zdarzenie powinno stanowić sygnał alarmowy dla lokalnej społeczności. Niskie temperatury to śmiertelne zagrożenie nie tylko dla osób bezdomnych, ale także dla seniorów, osób schorowanych i samotnych, które przebywają we własnych domach, lecz nie są w stanie samodzielnie zadbać o ogrzewanie czy wyżywienie. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców:
- Zainteresuj się sąsiadem: Jeśli wiesz, że obok mieszka osoba starsza lub samotna, zapytaj, czy nie potrzebuje pomocy we wniesieniu opału lub zrobieniu zakupów.
- Reaguj: Widzisz dom, z którego komina od dawna nie leci dym, mimo mrozu? Zauważyłeś, że sąsiad od kilku dni nie wychodzi z domu? Nie bój się zadzwonić na numer alarmowy 112 lub skontaktować się z dzielnicowym.
- Nie bądź obojętny: Twoja reakcja może uratować czyjeś życie.
Pamiętajmy, że jeden telefon do odpowiednich służb może zapobiec tragedii.
(KWP w Gdańsku /aw)