Szybka reakcja łódzkich policjantek uratowała życie mężczyzny Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariuszki z Wydziału Patrolowo – Wywiadowczego łódzkiej komendy, podczas przejazdu radiowozem przez skrzyżowanie ul. Rzgowska/ Paderewskiego, zostały zatrzymane przez pieszych, którzy wskazali mężczyznę na przystanku. Mężczyzna uskarżał się na ból w klatce piersiowej. Dzięki natychmiastowej reakcji 56-latek na czas trafił pod opiekę medyków.

W niedzielę 8 lutego 2026 roku, przed godziną 11:00, policjantki z Wydziału Patrolowo – Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, podczas przejazdu radiowozem przez skrzyżowanie ul. Rzgowska/ Paderewskiego, zostały zatrzymane przez pieszych, którzy wskazali mężczyznę na pobliskim przystanku uskarżającego się na ból w klatce piersiowej. Funkcjonariuszki natychmiast podjęły interwencję. 56-latek nagle stracił przytomność, nie oddychał i nie wykazywał czynności życiowych. Mundurowe rozpoczęły resuscytację krążeniowo-oddechową jednocześnie wezwały pomoc za pośrednictwem dyżurnego miasta. Do czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego nieprzerwanie prowadziły czynności ratujące życie. Dzięki błyskawicznej reakcji służb przywrócono mężczyźnie akcję serca.

Ta sytuacja mogła zakończyć się tragicznie, gdyby nie reakcja i pomoc drugiemu człowiekowi. Takie zdarzenia przypominają, że każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której od naszej decyzji zależy ludzkie życie. Nie wahajmy się działać. Nawet jeśli nie jesteśmy pewni swoich umiejętności, każda próba pomocy jest lepsza niż bezczynność.

Przypominamy podstawowe zasady, które mogą uratować życie:

Sprawdź bezpieczeństwo miejsca zdarzenia – zanim podejdziesz, upewnij się, że nic Ci nie grozi;

Sprawdź przytomność – potrząśnij delikatnie ramieniem i zapytaj, czy osoba Cię słyszy;

Wezwij pomoc – zadzwoń pod numer 112, przekaż dokładną lokalizację i opisz sytuację;

Sprawdź oddech – jeśli go brak, rozpocznij resuscytację krążeniowo- oddechową i kontynuuj do przyjazdu służb.

Nie bójmy się pomagać!!!