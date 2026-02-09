Nocna interwencja policjantów – pomoc dla starszej, zdezorientowanej kobiety Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim po raz kolejny udowodnili, że stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców przez całą dobę – niezależnie od pory dnia, nocy czy warunków atmosferycznych. W weekendową, mroźną noc policjanci udzielili pomocy potrzebującej, zdezorientowanej seniorce.

W nocy z soboty 6 lutego na niedzielę 7 lutego, około godziny 2.00, funkcjonariusze patrolujący teren miasta zauważyli starszą osobę opierającą się o znak drogowy. Z uwagi na późną porę oraz niesprzyjające warunki pogodowe – temperatura wynosiła kilka stopni poniżej zera – policjanci postanowili natychmiast sprawdzić, czy osoba nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że była to kobieta w podeszłym wieku, wyraźnie przemarznięta i zdezorientowana. Funkcjonariusze niezwłocznie zaprosili ją do wnętrza radiowozu, aby mogła się ogrzać, a następnie wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego w celu sprawdzenia jej stanu zdrowia. W rozmowie z policjantami kobieta oświadczyła, że około godziny 17.00 wyszła z mieszkania znajdującego się w centrum miasta na spacer. Nie miała przy sobie telefonu komórkowego, straciła orientację w terenie i nie potrafiła odnaleźć drogi powrotnej do domu.

Po przeprowadzonym badaniu ratownicy medyczni zdecydowali, że kobieta nie wymaga dalszej hospitalizacji. W związku z tym policjanci bezpiecznie przewieźli ją do miejsca zamieszkania. Drzwi otworzył zaskoczony syn kobiety, który poinformował, że około godziny 17.00 podał matce leki i nie zauważył, aby wychodziła z domu. Jak się okazało, kobieta choruje na demencję, i była to pierwsza sytuacja, w której samodzielnie oddaliła się z mieszkania. Cała interwencja zakończyła się szczęśliwie, a kobieta bezpiecznie wróciła pod opiekę rodziny.

Policjanci przypominają, że reagowanie w takich sytuacjach może uratować zdrowie, a nawet życie drugiego człowieka. Pamiętajmy – jeśli widzimy osobę starszą, zdezorientowaną lub wymagającą pomocy, nie bądźmy obojętni. Jeden telefon lub szybka reakcja mogą mieć ogromne znaczenie.