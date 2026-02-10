Międzynarodowa akcja ratunkowa w Górach Atlas - polska turystka odnaleziona Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznej koordynacji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Sekretariatu Generalnego Interpolu oraz marokańskich służb, udało się uratować Polkę, która uległa wypadkowi w wysokich partiach gór Atlas.

Do wydarzeń doszło 7 lutego br. na terenie Maroka. Polska turystka, znajdująca się na wysokości 2800 m n.p.m. w pobliżu osady Imlil, straciła orientację w terenie i doznała urazu głowy. W obliczu narastającego wyziębienia i braku sprzętu kobieta zdołała skontaktować się z ratownikiem TOPR w Polsce, co uruchomiło natychmiastową, międzynarodową akcję ratunkową.

Informacja o zagrożeniu życia trafiła do dyżurnych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP z Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Komisariatu Policji I w Krakowie. Kluczowe dla sukcesu operacji okazało się precyzyjne określenie lokalizacji na podstawie współrzędnych GPS.



Policjanci dyżurni Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP niezwłocznie nawiązali kontakt z Biurem Interpolu w Rabacie. Ze względu na konieczność komunikacji w języku francuskim, do akcji włączono Sekretariat Generalny Interpolu (IPSG). Dokumentacja została błyskawicznie przetłumaczona i przekazana marokańskim partnerom, co pozwoliło na natychmiastowe wysłanie grupy ratunkowej.

Kobieta była przytomna, ale mocno wyziębiona i niezdolna do samodzielnego zejścia. W takich warunkach liczyła się każda minuta - relacjonują funkcjonariusze zaangażowani w koordynację działań.



Po intensywnych poszukiwaniach marokańscy ratownicy dotarli do poszkodowanej. Kobieta z raną głowy została zabezpieczona i przetransportowana do miejscowości Imlil, gdzie otrzymała niezbędną pomoc. Obecnie stan zdrowia obywatelki Polski określany jest jako dobry.

Akcja poszukiwawcza zaginionej kobiety była na bieżąco koordynowana przez policjantów dyżurnych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, którzy mieli stały kontakt Sekretariatem Generalnym Interpolu.

Ta skomplikowana operacja pokazuje, że system międzynarodowej wymiany informacji policyjnej działa skutecznie nawet w najbardziej odległych i trudno dostępnych zakątkach świata.

(BMWP KGP)