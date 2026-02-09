Zima nie zwalnia z rozsądku. Uwaga na zamarznięte akweny Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Do zielonogórskich policjantów docierają informacje, że po tafli lodu niektórych zbiorników wodnych, spacerują cale rodziny z dziećmi! Przestrzegamy przed takim zachowaniem, zwłaszcza teraz tuż przed feriami zimowymi, bo jest to skrajnie niebezpieczne i nieodpowiedzialne. Nawet jeśli lód wygląda na gruby i stabilny w rzeczywistości może być kruchy i zdradliwy. Wystarczy jeden krok w nieodpowiednim miejscu, by doszło do tragedii.

Od kilkunastu dni w całej Polsce notowane są bardzo niskie temperatury, które powodują, że stawy, jeziora i inne zbiorniki wodne zamarzły. Nigdy jednak, nawet przy długotrwałych mrozach nie możemy mieć pewności, że warstwa lodu jest na tyle gruba, żeby była bezpieczna gdy na nią wejdziemy. Tafla lodu na otwartym zbiorniku wodnym może stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo dla osób, które mimo ostrzeżeń służb ratunkowych, będą chciały na nią wejść.

W okresie zimowym, gdy na dworze panuje mroźna pogoda, ważne jest, aby aktywnie spędzać więc czas na świeżym powietrzu. Uprawiając sport czy podczas zabawy hartujemy się, dotleniamy organizm i możemy przyjemnie spędzić czas. Pamiętajmy jednak, że korzystanie z uroków zimy może nieść za sobą także niebezpieczeństwa. Zdecydowanie największym z nich jest wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne.

Takie zabawy są zawsze niebezpieczne, bo nie wiemy, jak gruba jest warstwa lodu, a szczególnie groźne i ryzykowne jest wchodzenie na lód, gdy temperatury zbliżają się w okolice 0 stopni Celsjusza. Wtedy to lód zaczyna się topić i pozornie gruba jego warstwa może być miejscami krucha. Zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy, ponieważ pod warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie - nie widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych miejsc. Pamiętajmy też, że śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu zmniejszając tym samym jego wytrzymałość.

Natomiast na podstawie samej znajomości temperatury powietrza, nie jest możliwe ścisłe oszacowanie grubości lodu w danym konkretnym wypadku, bo zależy to od innych czynników, takich jak: rozmiar całego zbiornika, ilość i wielkość dopływów lub ujść wody przy danym zbiorniku, obecność zanieczyszczeń w lodzie czy roślinności, a dodatkowo zalegającego śniegu, rodzaju lodu i sposobu jego powstawania - lód na ciekach wodnych jest zawsze cieńszy, bo z powodu ruchu, woda słabiej zamarza. Szczególnie niebezpieczne są więc miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach. Pamiętajmy więc, że tafla lodu na każdym zbiorniku ma różną grubość w zależności od miejsca. Dlatego też, aby uniknąć niebezpieczeństw korzystajmy wyłącznie ze zorganizowanych lodowisk.

Drogi rodzicu! Policjanci polecają zimową aktywność na świeżym powietrzu, ale przypomnij swojemu dziecku o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.