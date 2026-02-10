Świętokrzyski policjant z medalem Mistrzostw Europy BJJ Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj Mł. asp. Michał Jaworski z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zdobył 3. miejsce podczas Mistrzostw Europy Submission Only League BJJ – European Championship 2026. W zawodach wzięło udział blisko 1200 zawodników z całej Europy.

Pod koniec stycznia w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Europy Submission Only League BJJ – European Championship 2026 – prestiżowe wydarzenie, które zgromadziło czołowych zawodników brazylijskiego jiu-jitsu. Wśród uczestników nie zabrakło reprezentanta świętokrzyskiej Policji – instruktora mł. asp . Michała Jaworskiego z Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Funkcjonariusz zaprezentował bardzo wysoki poziom sportowy, rywalizując w wymagającej kategorii brązowe/czarne pasy. Dzięki znakomitemu przygotowaniu oraz determinacji wywalczył 3. miejsce, stając na podium mistrzostw Europy.

Sukces mł. asp. Michała Jaworskiego jest potwierdzeniem jego sportowej klasy, a także dowodem na to, że funkcjonariusze świętokrzyskiej Policji z powodzeniem łączą służbę z rozwijaniem pasji i osiąganiem sukcesów na arenie międzynarodowej.

Gratulujemy znakomitego wyniku i życzymy dalszych sukcesów – zarówno sportowych, jak i zawodowych.