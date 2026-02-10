Zmieniamy się dla Was Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj Ostatnie 2 lata to intensywny rozwój polskiej Policji. To czas istotnych działań w obszarze logistyki i teleinformatyki, który w sposób bezpośredni przełożył się na poprawę warunków pełnienia służby, bezpieczeństwo funkcjonariuszy oraz skuteczność realizowanych zadań. Kluczowym elementem tych działań jest nowy Program modernizacji Policji na lata 2026–2029, który zakłada m.in. rozwój systemów teleinformatycznych, wykorzystanie narzędzi analitycznych opartych na nowych technologiach, modernizację infrastruktury technicznej oraz doposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt. Program obejmuje również inwestycje w cyberbezpieczeństwo oraz szybkie reagowanie na nowe rodzaje zagrożeń.

Program modernizacji służb na lata 2022–2025 przewidywał ponad 1,1 mld zł m.in. na realizację inwestycji budowlanych. Wśród zrealizowanych są m.in:

budowa nowej siedziby Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto i Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ( KWP we Wrocławiu),

we Wrocławiu), rozbudowa budynku Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej na potrzeby zamiejscowej siedziby Kompanii OPP w Białej Podlaskiej (KWP w Lublinie),

budowa obiektu na terenie OPP w Łodzi na potrzeby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (KWP w Łodzi),

przebudowa Komisariatu Policji VIII w Krakowie (KWP w Krakowie),

budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Otmuchowie - etap II (KWP w Opolu),

budowa nowej siedziby II Komisariatu Policji w Rzeszowie (KWP w Rzeszowie),

budowa nowej siedziby Laboratorium Kryminalistycznego - II etap (KWP w Poznaniu),

przebudowa internatu na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Rok 2025 był intensywnym okresem realizacji oraz przygotowania inwestycji, których celem była poprawa warunków służby i pracy oraz zwiększenie dostępności Policji dla obywateli. Zakończono 60 przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmujących budowę nowych siedzib, rozbudowę i modernizację obiektów policyjnych w całym kraju. Wśród kluczowych realizacji znalazły się m.in.: nowe siedziby jednostek CBZC , modernizacja Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, budowa nowych komisariatów w Krakowie i Kraśniku, rozbudowy komend powiatowych i miejskich w wielu regionach Polski. W minionych latach nacisk został położony na tworzenie nowych jednostek Policji.

Nowy Program na lata 2026-2029 nastawiony jest na modernizację już istniejących jednostek i przewiduje wydatkowanie kwoty wielokrotnie większej niż w poprzedniej edycji programu, bo ponad 4 mld zł. Z tego w planie inwestycyjnym Policji na inwestycje i remonty tylko w 2026 roku przeznaczono blisko 500 mln zł. W planach jest adaptacja, rozbudowa i remonty już istniejących obiektów, a także budowa nowych komend wojewódzkich, powiatowych, miejskich i rejonowych, strzelnic i obiektów szkoleniowych.

W odpowiedzi na zagrożenia oraz rosnące wyzwania w obszarze bezpieczeństwa polska Policja konsekwentnie inwestuje w nowoczesne technologie, dostosowując swoje działania do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku. Wszystko po to, aby sprostać wyzwaniom i aby Policja była nowoczesną, profesjonalną formacją.

Niezwykle ważnym elementem modernizacyjnym jest właśnie rozwój teleinformatyczny. W 2024 roku zapotrzebowanie Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji na modernizację zostało wykonane na poziomie 54 % , natomiast w 2025 r. na poziomie 62% w stosunku do potrzeb.

Nowy program kładzie ogromny nacisk na rozwój nowoczesnych technologii, cyfryzację systemów łączności i modernizację systemów teleinformatycznych. Dlatego też na ten cel w Programie modernizacji Policji na lata 2026-2029 przeznaczono ponad 1,4 mld zł (ponad 620 mln zł w programie modernizacyjnym na lata 2022-2025).

Wśród działań w obszarze cyfryzacji systemów łączności zaplanowano m.in. modernizację mobilnego dostępu do systemów informatycznych Policji, cyfryzację systemów radiokomunikacyjnych Policji, zakup inteligentnych przełącznic światłowodowych, modernizację infrastruktury światłowodowej Policji. Natomiast w ramach modernizacji systemów teleinformatycznych zaplanowano m.in. zakup sprzętu IT i oprogramowania, modernizację infrastruktury sieciowej CWI, budowę systemu monitorowania działań Policji (SMDP).

Rok 2025 był czasem przygotowań do realizacji największego w historii Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029. Zatwierdzono wówczas rekordowy budżet w wysokości około 13 mld zł, z czego ponad 7 mld zł przeznaczonych zostało na Policję. Przygotowania do realizacji tego programu modernizacyjnego stworzyły solidne fundamenty dla dalszego rozwoju Policji i skutecznego reagowania na wyzwania kolejnych lat. Był to rok planowania, analiz i odpowiedzialnych wyborów, podejmowanych z myślą o przyszłości bezpieczeństwa państwa, komforcie służby funkcjonariuszy oraz rosnących oczekiwaniach społecznych. Przygotowania z 2025 roku otworzyły drogę do nowego etapu rozwoju Policji, opartego na nowoczesnych technologiach, lepszym wyposażeniu i silnych fundamentach organizacyjnych.

Najbliższe lata pozwolą zrealizować plany i inwestycje, na które w poprzednim programie modernizacyjnym nie zagwarantowano środków.