Rozbój w taksówce. 30-latek tymczasowo aresztowany Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu stargardzkiego podejrzanego o dokonanie rozboju na terenie miasta. Do zdarzenia doszło w taksówce jednej z popularnych aplikacji przewozowych. Pokrzywdzoną była kobieta – kierująca pojazdem.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że po zakończeniu kursu taksówki, mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie wobec kierującej. Najpierw usiłował ukraść kobiecie telefon komórkowy, w wyniku czego zniszczył uchwyt do telefonu zamontowany w pojeździe. Następnie próbował dokonać kradzieży portfela oraz e-papierosa. Gdy jego działania spotkały się z oporem, mężczyzna zabrał wideorejestrator samochodowy, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Natychmiast skierowano patrol Policji. Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze zauważyli mężczyznę wyglądającego przez okno jednego z mieszkań, któremu przeszkadzały światła błyskowe radiowozu, ponieważ zdarzenie miało miejsce w godzinach nocnych. Pokrzywdzona rozpoznała w nim sprawcę rozboju. Policjanci zatrzymali 30-latka w jego mieszkaniu. W trakcie interwencji odzyskano skradzione mienie. Zatrzymany został przewieziony do policyjnego aresztu.

Decyzją sądu wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna odpowie nie tylko za rozbój, ale również za znieważenie oraz kierowanie gróźb karalnych wobec interweniujących funkcjonariuszy Policji.