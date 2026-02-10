Szybka reakcja policjantów i czujność pracowników banku udaremniły działania oszustów Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznym działaniom jędrzejowskich policjantów, wspieranych przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami. Kluczową rolę w sprawie odegrała również wzorowa współpraca z pracownikami banku, którzy przekazali funkcjonariuszom, że mieszkanka gminy Sędziszów może być zwodzona przez oszustów. Zatrzymanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek. Wówczas 63-letnia mieszkanka gminy Sędziszów odebrała telefon od osób podających się za pracowników banku. W trakcie rozmowy oszuści przekonali kobietę, że jej środki finansowe są zagrożone. Działając pod presją czasu i manipulacji, seniorka wypłaciła swoje oszczędności w wysokości 36 tys. zł, a następnie zgodnie z instrukcjami sprawców, za pomocą kodów BLIK przekazała je na tzw. konto techniczne wskazane przez oszustów.

Przestępcy nie poprzestali na tym i ponownie skontaktowali się z 63-latką. Tym razem nakłaniali ją do zaciągnięcia kredytu w wysokości 100 tys. zl. Gdy kobieta rozpoczęła procedurę związaną z uzyskaniem zobowiązania, pracownicy banku nabrali podejrzeń, że mogą mieć do czynienia z oszustwem. Ich profesjonalna i szybka reakcja pozwoliła uruchomić dynamiczne działania służb.

Sprawą od razu zajęli się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Do działań włączyli się również kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wstępne ustalenia wskazywały, że sprawcy mogą przebywać na terenie powiatu jędrzejowskiego i będą próbowali odebrać od kobiety gotówkę.

Skoordynowane i szybkie działania policjantów przyniosły efekt jeszcze tego samego dnia. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 20 i 31 lat - mieszkańców województwa małopolskiego. A przeprowadzone przeszukania pozwoliły na zabezpieczenie m.in. 5 tys.euro, 3,5 tys. zł, 1700 amerykańskich dolarów, a także złotych kosztowności.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymani brali udział w oszustwie w wyniku, którego 63-latka straciła swoje oszczędności, a także działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Wczoraj Sąd Rejonowy w Jędrzejowie zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

( KWP w Kielcach / mw)