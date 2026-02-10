Błyskawiczna pomoc przed łomżyńską komendą Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj Przechodziła przy łomżyńskiej komendzie. Nagle złapała się za klatkę piersiową, upadła i uderzyła głową w chodnik. Na pomoc ruszyli policjanci z łomżyńskiej kompanii białostockiego oddziału prewencji, którzy udzielili pomocy kobiecie. Chwilę później na miejsce przybył wezwany przez funkcjonariuszy zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowana trafiła do szpitala.

Kobieta, która szła chodnikiem przy Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, nagle upadła. Przewracając się uderzyła głową w chodnik i dostała drgawek. Tę dramatyczną sytuację zauważyli policjanci z białostockiego oddziału prewencji, wjeżdżający na parking komendy. Reakcja z ich strony była natychmiastowa. Policjanci rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. Na szczęście funkcje życiowe poszkodowanej były zachowane. Funkcjonariusze ułożyli kobietę w pozycji bocznej, zabezpieczyli przed ewentualnymi urazami, zapewnili komfort termiczny zakrywając kocem i kontrolowali funkcje życiowe. Na miejsce wezwany został także zespół ratownictwa medycznego. Już po przyjeździe karetki, poszkodowana kobieta odzyskała świadomość. Trafiła pod opiekę służb medycznych.