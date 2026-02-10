Niemal 300 zarzutów karnych dla podejrzanych o oszustwa na szkodę przedsiębiorców Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali na terenie pięciu województw, 11 osób podejrzewanych o dokonywanie oszustw internetowych na masową skalę, poprzez rozsyłanie faktur oraz wezwań do zapłaty, podszywając się pod jedną z ogólnopolskich firm świadczących usługi marketingu internetowego. Zatrzymanym przedstawiono łącznie 299 zarzutów, obejmujących m.in. oszustwa, pranie pieniędzy, kradzież tożsamości oraz podrabianie dokumentów. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Prowadzone w Zarządzie w Szczecinie CBZC śledztwo wykazało, że grupa działała co najmniej od 2022 roku. Sprawcy masowo rozsyłali fałszywe faktury oraz wezwania do natychmiastowej zapłaty, podszywając się pod jedną z ogólnopolskich firm świadczących usługi marketingu internetowego. Adresatami korespondencji byli przedsiębiorcy, których dane pozyskiwano z ogólnodostępnych internetowych katalogów firm.

Fałszywe dokumenty opiewały na kwoty od kilkuset do ponad 15000 zł. W celu przyjmowania wpłat od pokrzywdzonych sprawcy zarejestrowali na osoby fizyczne tzw. słupów kilkadziesiąt rachunków bankowych, których numery umieszczano na podrobionych fakturach. Szacuje się, że łączna suma strat poniesionych przez oszukanych przedsiębiorców wynosi co najmniej 700 tys. zł.

Zatrzymanym przedstawiono łącznie 299 zarzutów, obejmujących m.in. oszustwa, pranie pieniędzy, kradzież tożsamości oraz podrabianie dokumentów. Wśród zatrzymanych znalazła się również osoba poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności, która po wykonaniu czynności procesowych została doprowadzona do aresztu śledczego.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

(CBZC)