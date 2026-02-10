Za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj W czwartek odbyło się przesłuchanie zatrzymanego do sprawy zabójstwa 53-letniej kobiety i usiłowania zabójstwa jej 70-letniego partnera. Prokurator na podstawie zebranych w sprawie materiałów przedstawił mężczyźnie zarzuty oraz zawnioskował do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt wobec 68-latka. Za przestępstwa, o popełnienie których mężczyzna jest podejrzany, grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.

Przypomnijmy to zdarzenie. 3 lutego br., przed 22.00 do policjantów z komendy na Pradze Północ dotarła niepokojąca informacja o zagrożeniu ludzkiego życia. Mundurowi błyskawicznie zjawili się na miejscu zdarzenia.

Ze szczątkowych informacji, które policjanci uzyskali wynikało, że 53-letnia kobieta i jej 70-letni partner zostali zaatakowani przez 68-letniego byłego partnera kobiety, który po tym ataku uciekł.

Mimo natychmiastowo podjętej przez policjantów reanimacji, kontynuowanej przez zespół medyczny, życia 53-letniej kobiety nie udało się uratować. Jej poważnie ranny partner trafił do szpitala.

W działaniach poszukiwawczych, w trybie alarmowym brały udział wszystkie patrole w służbie oraz wezwani do służby policjanci pionu prewencji i kryminalnego. Po niespełna godzinie, funkcjonariusze stołecznego wydziału wywiadowczo - patrolowego zatrzymali mężczyznę.

Policjanci nadzorowani przez prokuratora wykonywali przez kolejne godziny czynności procesowe w miejscu zdarzenia. Policyjny technik wykonał oględziny i zabezpieczył ślady, w tym nóż, który najprawdopodobniej był narzędziem zbrodni. Ciało 53-latki, decyzją prokuratora prowadzącego śledztwo zabezpieczono do Zakładu Medycyny Sądowej. Następnego dnia, dochodzeniowcy przyjęli zeznania od przebywającego w szpitalu 70-latka.

Wszystkie materiały zebrane w ramach policyjnych czynności zostały przesłane do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ i dokładnie przeanalizowane.

68-latek usłyszał zarzut zabójstwa byłej partnerki i usiłowania zabójstwa jej partnera w związku z uszkodzeniem ciała i narażeniem go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i został przesłuchany przez prokuratora. Prokurator zawnioskował do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd ten wniosek uwzględnił.

68-letniemu mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

( KSP / mw)