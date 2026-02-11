Działania „TRUCK&BUS”
W środę 11 lutego 2026 r. policjanci ruchu drogowego na terenie całego kraju prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „TRUCK&BUS” koordynowane przez Europejską Organizację Ruchu Drogowego „ROADPOL”. Celem akcji jest przede wszystkim kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz wykonywania transportu drogowego, w szczególności przez kierujących pojazdami dostawczymi i ciężarowymi.
W ramach prowadzonych działań policjanci zwracają szczególną uwagę przede wszystkim na:
- naruszenia związane z przekraczaniem czasu pracy kierowców,
- naruszenia związane z nieprawidłowym zabezpieczeniem przewożonych ładunków,
- nieprawidłowości dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
- stan techniczny pojazdów, którymi transport towarów i osób jest realizowany,
- stan trzeźwości, stan psychofizyczny oraz uprawnienia i kwalifikacje zawodowe kierowców wykonujących przewozy drogowe.
Podczas działań policjanci reagują na wszelkie naruszenia przepisów, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Działania „TRUCK&BUS” mają nie tylko charakter kontrolny, ale również prewencyjny – ich celem jest ograniczenie zagrożeń wynikających z nieprawidłowości w transporcie drogowym.
Apelujemy do kierujących pojazdami, zwłaszcza dostawczymi i ciężarowymi, o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie ostrożności.
(BRD KGP)