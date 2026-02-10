Akcja otwockich kryminalnych w Lublinie - poszukiwany oszust – recydywista i jego wspólnik zatrzymani Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj Tym razem policjanci z Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją otwockiej komendy namierzyli 29-letniego oszusta. Okazał się nim recydywista, poszukiwany do odbycia kary 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności za rozbój. Zatrzymany został również jego 52-letni wspólniki. Do ich zatrzymań doszło w Lublinie. Obaj są podejrzani o oszustwo metodą tzw. spoofingu. Skuteczna realizacja policjantów została precyzyjne zaplanowana. 29-latek w przeszłości był już kilkadziesiąt razy szukany przez organy ścigania. Na wniosek sądu mężczyźni trafili do aresztu.

Sprawa miała swój początek w styczniu br. po złożonym zawiadomieniu przez mieszkańca powiatu, który padł ofiarą oszustwa. Z relacji mężczyzny wynikało, że za pośrednictwem portalu społecznościowego, szukał firmy transportowej do przewozu samochodu z Holandii do Polski. W krótkim czasie odezwała się do niego osoba – przedstawiciel firmy – oferująca taki przewóz. Wymagała ona jednak natychmiastowej zapłaty za usługę transportową w kwocie 4 tys. zł. Gdy pokrzywdzony dokonał przelewu na wskazane konto, kontakt raptownie się urwał. Wtedy też zdał sobie sprawę, że został oszukany.

Intensywnie pracujący nad sprawą policjanci Referatu do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją otwockiej komendy ustalili, że oszust podszywał się pod inne osoby oraz instytucję, by wyłudzić od ofiar dane i pieniądze, a pokrzywdzonych jego działalnością było więcej. Działał metodą tzw. spoofingu (metoda oszustwa, podszywania się pod pracownika banku lub wnuczka).

Po upływie dwóch tygodni podjęte przez funkcjonariuszy działania operacyjne z wykorzystaniem zaawansowanych metod pracy operacyjnej pozwoliły im wytypować sprawą 29-latka. Był on poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary 2 lat i 10 miesięcy za rozbój. W przeszłości „odsiadywał” wyrok za oszustwa oraz był kilkadziesiąt razy poszukiwany przez organy ścigania za liczne przestępstwa. Dlatego też realizacja spawy została precyzyjnie zaplanowana.

Do skutecznej akcji doszło w Lublinie. Zatrzymany przez kryminalnych 29-latek był zszokowany. W jego mieszkaniu zabezpieczone zostały laptopy, telefon i pieniądze. Nadto jednocześnie zatrzymany został ustalony wcześniej przez policjantów 59-letni wspólnik mężczyzny. On również nie krył skrajnego zdziwienia działaniem policji. Obaj trafili do policyjnych cel.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Otwocku po zapoznaniu się z materiałami prowadzonego postępowania wystąpił z wnioskiem do sądu a aresztowanie zatrzymanych mężczyzn. Sąd aresztował ich na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań, jak również ustalają inne przestępstwa, z którymi związek mogą mieć zatrzymani. Ta realizacja potwierdza, że otwoccy funkcjonariusze powołani do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją skutecznie koncentrują się na zwalczaniu cyberprzestępczości oraz nowoczesnych metod oszustw. Za oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności, ale jeśli do przestępstwa dochodzi w recydywie, wymierzona kara może być wyższa.

