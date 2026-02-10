Nowe radiowozy w służbie dolnośląskiej Policji Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj Flota dolnośląskiej Policji powiększyła się o 60 radiowozów. Są to pojazdy m.in. w nowym oznakowaniu, które wykorzystywane będą przez funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie miast i powiatów województwa. Do policjantów trafią pojazdy marki Volvo V60. Otrzymane nowe samochody dadzą funkcjonariuszom możliwość realizacji ustawowych zadań na jeszcze wyższym niż dotychczas poziomie.

60 pojazdów marki Volvo V60 m.in. w nowym oznakowaniu trafiło do dolnośląskich policjantów. Zakupione samochody zostały specjalnie przystosowane do służby w Policji, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przygotowaną przez funkcjonariuszy. Radiowozy wyposażono w nowoczesne systemy wspomagające pracę policjantów, a także rozwiązania zwiększające komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Pojazdy Volvo V60 posiadają silniki o pojemności 2 litrów, mocy 197 KM i 300 Nm, automatyczną skrzynię biegów oraz napęd w technologii miękkiej hybrydy. Silnik ten zapewnia elastyczność i zapas mocy zawsze wtedy, gdy sytuacja na drodze tego wymaga. Przyspieszenie do 100 km/h w 7,6 sekundy jest wystarczające by dynamicznie przemieszczać się po drogach.

Nowoczesne pojazdy służbowe pozwolą funkcjonariuszom jeszcze skuteczniej realizować różnego rodzaju działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.