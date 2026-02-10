Tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o oszukanie seniorki Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki sprawnym działaniom starosądeckich policjantów wspartych przez pomorskich funkcjonariuszy, doszło do zatrzymania 27-letniego mieszkańca województwa śląskiego. Mężczyzna jest podejrzany o wyłudzenie 70 tys. złotych od seniorki z Sądecczyzny. Grozi mu do 8 lat więzienia, a decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie w oczekiwaniu na wyrok.

30 stycznia br., wieczorem, starsza mieszkanka gminy Stary Sącz odbierając telefon, usłyszała głos szlochającej kobiety, która powiedziała, że spowodowała wypadek. Seniorka uznała, że roztrzęsioną rozmówczynią jest jej wnuczka. Ta poinformowała, że poszkodowana została zabrana do szpitala z ciężkimi obrażeniami i umiera, a żeby nie pójść do aresztu musi wpłacić 100 tys. zł. Zdenerwowana całą sytuacją 89-latka obiecała pomoc. Wkrótce do jej domu przyszedł mężczyzna rzekomo będący adwokatem i odebrał 70 tys. zł, które przygotowała seniorka.

Po pewnym czasie zaniepokojona kobieta postanowiła zadzwonić do córki, by zapytać czy u wnuczki już wszystko w porządku. Wtedy okazało się, że wcale nie było żadnego zdarzenia drogowego i po prostu została oszukana.

Kobieta natychmiast powiadomiła o tym zdarzeniu policjantów z Komisariatu Policji w Starym Sączu, którzy podjęli działania, by ustalić okoliczności i sprawców tego przestępstwa. W efekcie funkcjonariusze wpadli na trop podejrzewanego mieszkańca województwa śląskiego, który przebywał na terenie Gdańska. 3 lutego br. 27-latek został zatrzymany przez tamtejszych policjantów, a następnie przekonwojowany do sądeckiej komendy.

W toku dalszych czynności mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa i posiadania narkotyków, za co grozi mu kara do 8 lat więzienia. Dodatkowo policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratury, a ta skierowała wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Sąd rozpatrzył go pozytywnie i jego decyzją 27-letni mieszkaniec województwa śląskiego najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami w oczekiwaniu na wyrok.

Sprawa ma charakter rozwojowy.