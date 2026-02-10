Znienacka zaatakowali 43-latka i dotkliwie go pobili. Trzej 19-latkowie odpowiedzą za to przed sądem. Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj To miała być zemsta za konflikt z ojcem jednego z 19-latków. Przynajmniej tak młody mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie. 19-letni Lęborczanin i dwaj towarzyszący mu jego rówieśnicy pobili 43-latka, powodując u niego urazy głowy i klatki piersiowej. Uciekli, ale kryminalni szybko ustalili kim są i zatrzymali 19-latków w ich własnych mieszkaniach.

Policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym 43-latkiem – to środki zapobiegawcze, jakie zastosował prokurator wobec trzech 19-letnich Lęborczan, podejrzanych o pobicie i uszkodzenie ciała tego mężczyzny. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia tego roku. Późnym wieczorem w Lęborku trzej sprawcy znienacka zaatakowali idącego ulicą 43-latka. Kopali go i zadawali mu ciosy pięściami w głowę i resztę ciała, powodując u niego obrażenia głowy i klatki piersiowej. O tym, że został pobity, pokrzywdzony powiadomił policjantów kilka dni później. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy szybko ustalili tożsamość podejrzewanych i w ciągu jednego dnia zatrzymali trzech 19-letnich Lęborczan w miejscach ich zamieszkania.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury. Zgromadzone materiały dowodowe pozwoliły na przedstawienie im zarzutów pobicia 43-latka i spowodowania u niego średniego uszczerbku na zdrowiu. Za udział w pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo wystąpienia uszczerbku na zdrowiu grozi kara 5 lat pozbawienia wolności.