Wpadł w ręce będących poza służbą policjantów Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Gdańskiej komendy miejskiej zatrzymali mężczyznę, który kradł paliwo, złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz posiadał narkotyki. Sprawca wpadł w ręce policjantów, którzy wracali do domu po zakończonej służbie. Do zdarzenia doszło na terenie Borkowa. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, posiadania narkotyków oraz złamania sądowego zakazu. Za najcięższe z przestępstw grozi kara nawet 10 lat więzienia.

W minioną sobotę, tuż po północy, dwaj policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, wracając do miejsca zamieszkania po zakończonej służbie, zauważyli w miejscowości Borkowo mężczyznę stojącego przy zaparkowanym pojeździe marki Renault Clio należącym do firmy wynajmującej auta na minuty. Z baku pojazdu wystawała plastikowa rurka połączona z kanistrem co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy.

Mężczyzna w momencie zauważenia nieumundurowanych policjantów zareagował gwałtownie i zaczął uciekać do swojego samochodu, następnie próbował nim odjechać. Funkcjonariusze uniemożliwili 33-latkowi dalszą jazdę, blokując mu przejazd.

Podczas kontroli policjanci znaleźli w samochodzie mężczyzny kanister z paliwem, sprzęt służący do kradzieży paliwa oraz substancje zabronione w postaci kilku porcji amfetaminy.

Kryminalni powiadomili o zdarzeniu oficera dyżurnego, który skierował na miejsce policjantów ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Funkcjonariusze przeprowadzili wstępne badanie narkotestem, który dał wynik pozytywny. Badanie analizatorem narkotykowym wykazało obecność THC i amfetaminy w organizmie mężczyzny.

W związku z podejrzeniem kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających pobrano od mężczyzny krew do dalszych badań laboratoryjnych. Dodatkowo posiadał on dwa sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Za kradzież z włamaniem grozi kara nawet 10 lat więzienia. Za złamanie sądowego zakazu grozi kara 5 lat więzienia. Za posiadanie narkotyków grozi kara 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli badanie potwierdzi w krwi mężczyzny obecność narkotyków, usłyszy dodatkowy zarzut.