Zamiast zapłacić, zaatakowali dostawcę. Podejrzani zatrzymani i tymczasowo aresztowani Data publikacji 10.02.2026 Dwóch mieszkańców gminy Wschowa zamówili jedzenie z dostawą pod wskazany adres. Zamiast zapłaty za dostarczony posiłek jeden z nich wyciągnął przedmiot przypominający broń i chciał odebrać dostawcy telefon i pieniądze. Podejrzani zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.

W środę wieczorem (4 lutego) dwóch mieszkańców gminy Wschowa zamówili jedzenie z dostawą pod wskazany adres. Gdy kierowca, który przywiózł im posiłek, poprosił o zapłatę, jeden z nich z kominiarką na głowie, zabrał jedzenie i wyciągnął przedmiot przypominający broń w kierunku mężczyzny. Zażądał wydania telefonu i pieniędzy. Pokrzywdzony oświadczył, że nie ma przy sobie ani telefonu, ani pieniędzy, ponieważ był to ostatni kurs tego dnia. W tym samym czasie drugi z mężczyzn przedziurawił dwie opony w samochodzie dostawcy. Pomimo uszkodzonych opon pokrzywdzonemu udało się odjechać z miejsca zdarzenia i po przejechaniu kilkuset metrów zatrzymał się i powiadomił służby. Dzięki wnikliwej pracy wschowskich funkcjonariuszy, analizie pozostawionych śladów, jak również monitoringowi już dwie godziny po zdarzeniu podejrzani zostali zatrzymani w jednym z mieszkań we Wschowie. W piątek (6 lutego) prokurator postawił obu mężczyznom zarzut popełnienia przestępstwa rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec mężczyzn tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za przestępstwo, którego się dopuścili grozi im do 20 lat pozbawienia wolności.