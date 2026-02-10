Upamiętnienie 16. rocznicy śmierci podkom. Andrzeja Struja - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Upamiętnienie 16. rocznicy śmierci podkom. Andrzeja Struja

Data publikacji 10.02.2026
Dziś przypada 16. rocznica bohaterskiej śmierci naszego kolegi podkom. Andrzeja Struja. Policjant zginął, bo nie był obojętny i podjął interwencję, widząc akt wandalizmu. W kolejną rocznicę tych tragicznych wydarzeń Sekretarz Stanu Czesław Mroczek, Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, Komendant Stołeczny Policji mł. insp. dr Krzysztof Ogroński i Naczelnik Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji mł. insp. Mariusz Stępski wraz z kadrą kierowniczą i policjantami uczcili pamięć bohaterskiego policjanta i złożyli wieńce pod tablicą pamiątkową na warszawskiej Woli. W hołdzie zmarłemu przed Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji złożono kwiaty.

W uroczystości wzięli również udział członkowie rodziny, koleżanki i koledzy podkom. Andrzeja Struja z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, a także przedstawiciele zarządu dzielnicy Warszawa Wola, pracownicy spółki Tramwaje Warszawskie S.A. oraz Zarządu Głównego Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów. Przy tablicy pamiątkowej wystawiono posterunek honorowy. Następnie policjanci z Kompanii Reprezentacyjnej Policji w imieniu obecnych delegacji i rodziny zmarłego policjanta złożyli wieńce i kwiaty oraz zapalili znicz.

Odegrany został także utwór na trąbkę "Śpij kolego". Po zakończeniu uroczystości delegacja policjantów z Komendy Stołecznej Policji udała się na Cmentarz Komunalny Północny, gdzie przy grobie podkom. Andrzeja Struja wystawiono posterunek honorowy i złożono wiązankę kwiatów.

Od dnia śmierci Andrzeja Struja minęło już 16 lat, jednak pamięć o nim jest wciąż żywa. W rocznicę tragedii koledzy z wydziału oraz policjanci z innych komórek i jednostek organizacyjnych KSP odwiedzają grób funkcjonariusza oraz biorą udział w uroczystościach na przystanku tramwajowym przed CH Fort Wola, gdzie zginął ich kolega, by uczcić jego pamięć.

W hołdzie tragicznie zmarłemu I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk i nadinsp. dr Tomasz Michułka złożyli kwiaty przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP.

Podkom. Andrzej Struj zginął 10 lutego 2010 roku, bo – jak mówi napis na tablicy pamiątkowej - „nie przeszedł obojętnie wobec zła” – chuligańskiego zachowania. Policjant zwrócił uwagę młodym mężczyznom na ich niedopuszczalne zachowanie (rzucanie koszem na śmieci w wagon). W następstwie tego jeden z napastników rzucił się na funkcjonariusza, zadając mu śmiertelne rany nożem. Mimo reanimacji i natychmiastowego przybycia na miejsce Pogotowia Ratunkowego – funkcjonariusz zmarł w szpitalu. Miał 42 lata i 15 lat służby, pracował w Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym stołecznej Komendy. Pośmiertnie został awansowany do stopnia podkomisarza oraz odznaczony „Krzyżem Zasługi za Dzielność” i złotą odznaką „Zasłużony Policjant”.

