Reagujmy na niepokojące treści w Internecie – szybka reakcja może uratować życie Data publikacji 10.02.2026 Powrót Drukuj Policja apeluje do mieszkańców o czujność i reagowanie na wszelkie niepokojące treści pojawiające się w Internecie. Szczególną uwagę, należy zwrócić na treści świadczące o kryzysie emocjonalnym lub zagrożeniu życia i zdrowia innych osób. Każde takie zgłoszenie ma ogromne znaczenie i może przyczynić się do udzielenia pomocy na czas.

Wczoraj doszło do sytuacji, która potwierdza, jak ważna jest współpraca służb z lokalną społecznością. Policjanci otrzymali informację o niepokojących wpisach zamieszczonych na jednym z profili w mediach społecznościowych. Treści wskazywały, że ich autor może znajdować się w poważnym kryzysie emocjonalnym. Dzięki szybkiej reakcji zgłaszających oraz natychmiastowym działaniom służb, policjanci – przy współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, Państwową Strażą Pożarną oraz policjantami z Wrocławia – ustalili miejsce pobytu mężczyzny, który przebywał na terenie Wrocławia. Skoordynowana interwencja pozwoliła na szybkie dotarcie do osoby potrzebującej pomocy i objęcie jej odpowiednim wsparciem.

Ta sytuacja pokazuje, że nie wolno ignorować sygnałów ostrzegawczych pojawiających się w przestrzeni internetowej. Publikowane treści, relacje czy komentarze mogą być wołaniem o pomoc. Reagując i informując odpowiednie służby, możemy realnie wpłynąć na czyjeś bezpieczeństwo, a nawet uratować życie.