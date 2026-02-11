Tafla lodu spadła na przednią szybę samochodu - kierujący ukarany wysokim mandatem Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj W miejscowości Mielno doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Z jadącego pojazdu dostawczego odpadła tafla lodu, która uderzyła w przednią szybę samochodu osobowego. Poszkodowany trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, a sprawca został ukarany wysokim mandatem karnym. Policjanci apelują o rozwagę i przypominają, że bezpieczeństwo na drodze zaczyna się jeszcze przed uruchomieniem silnika.

W związku ze zdarzeniem drogowym, do którego doszło w miejscowości Mielno, policja przypomina wszystkim kierowcom o obowiązku właściwego przygotowania pojazdu do jazdy, szczególnie w okresie zimowym.

Każdy kierujący przed rozpoczęciem podróży ma obowiązek dokładnego oczyszczenia pojazdu ze śniegu i lodu nie tylko z szyb, ale również z dachu, maski oraz plandek pojazdów dostawczych i ciężarowych. Pozostawione na pojeździe bryły lodu lub zalegający śnieg mogą w trakcie jazdy spaść na inne pojazdy, stwarzając realne zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego.

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nie tylko mandatem karnym, ale przede wszystkim doprowadzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Wystarczy chwila nieuwagi i jeden nieoczyszczony pojazd, aby doszło do tragedii.

Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę i odpowiedzialność. Bezpieczeństwo na drodze zaczyna się jeszcze przed uruchomieniem silnika. Poświęcenie kilku dodatkowych minut na dokładne przygotowanie auta do jazdy to niewielki wysiłek, który może zapobiec poważnym konsekwencjom.